ซากพะยูนถูกคลื่นซัดเกยหาดนางดำ จ.พังงา พบบาดแผลฉกรรจ์-หัวขาดหาย ตายเป็นตัวที่ 5 ในฝั่งอันดามันของปีนี้

พังงา - พบซากพะยูนความประมาณ 230 เซนติเมตร เกยตื้นตาย มีรอยบาดแผลฉกรรจ์บริเวณด้านล่าง หัวขาดหลุดหาย บริเวณชายหาดทุ่งนางดำ จ.พังงา ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย ตายเป็นตัวที่ 5 ในฝั่งอันดามันในปีนี้
นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 มอบหมายนายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าตรวจสอบซากพะยูนเกยตื้น บริเวณชายหาดทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา หลังได้รับแจ้งจากทางผู้ใหญ่บ้านว่า พบซากพะยูนเกยตื้น และประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธารเข้าดำเนินการตรวจสอบ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) ลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบซากพะยูนขนาดความประมาณ 230 เซนติเมตร สภาพเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็น มีรอยบาดแผลฉกรรจ์บริเวณด้านล่าง ส่วนหัวขาดหลุดหาย จึงร่วมกันขนย้ายซากพะยูนขึ้นฝั่งนำส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เพื่อดำเนินการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
จากการเก็บรวบรวมสถิติการตายของพะยูน เฉพาะในทะเลอันดามัน ในปี 2568 พบว่าแค่เริ่มต้นปี พบพะยูนตายไปแล้ว 5 ตัว ประกอบด้วย วันที่ 3 ม.ค. พบซากพะยูนที่เกาะลิบง จ.ตรัง วันที่ 8 ม.ค.พบซากพะยูนที่เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต วันที่ 16 ม.ค. พบซากพะยูนที่เกาะมะพร้าว จ.ภูเก็ต วันที่ 10 ก.พ พบซากพะยูนที่เกาะละบง จ.ตรัง วันที่ 13 ก.พ. พบซากพะยูนที่เกาะยาว จ.พังงา วันที่ 24 มี.ค.68 ที่ชายหาดแหลมปะการัง อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา และล่าสุดวันที่ 11 ส.ค.68 พบพะยูนเกยตื้นตายที่ชายหาดทุ่งนางดำ อ.คุระบุรี จ.พังงา
ขณะที่สถิติการตายของพะยูนไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน รวม 355 ตัว ประกอบด้วย ปี 2568 พบซากพะยูน 5 ตัว (ยังไม่ครบปี) ปี 2567 พบซากพะยูน 48 ตัว ปี 2566 พบซากพะยูน 40 ตัว ปี 2565 พบซากพะยูน 19 ตัว ปี 2564 พบซากพะยูน 25 ตัว ปี 2563 พบซากพะยูน 16 ตัว ปี 2562 พบซากพะยูน 21 ตัว และปี 2548-2561 พบซากพะยูน รวม 181 ตัว