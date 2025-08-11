”นิพนธ์“ เปิดบ้านเขารูปช้างสานต่อมิตรภาพกับ ”พิพัฒน์“ อนาคตจับมือลุยยึดภาคใต้

โดย.. นายหัวไทร
การปรากฏกายของ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” (อดีตรมว.ท่องเที่ยวฯ รัฐมนตรีแรงงานฯจากพรรคภูมิใจไทย) ที่บ้านใหญ่เขารูปช้างของ “นิพนธ์ บุญญามณี” พร้อมมี “สรรเพชญ บุญญามณี” สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเจ้าของบ้านอีกคนร่วมโต๊ะทานข้าวด้วย มีความหมายเชิงการเมืองสงขลาค่อนข้างชัด และสะท้อนได้หลายชั้น ดังนี้
พิพัฒน์ไม่ได้มาคนเดียว มี “ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ” สส.สงขลา เขต 7 พรรคภูมิใจไทย พร้อมคณะผู้สนับสนุนหลายคนมาร่วมด้วย รวมถึง “นายกฯ แบน” ประสงค์ บริรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา ซึ่งเข้าใจว่า นายกฯ แบนไม่ได้เข้าบ้านเขารูปช้างมานานแล้ว นิพนธ์ก็เคยส่งคนลงแข่งกับนายกฯ แบน และนายกฯ แบนพ่ายให้แก่เด็กนิพนธ์ การเลือกตั้ง สส.ปี 66 ประสงค์ก็ลงแข่งกับ “สรรเพชญ บุญญามณี” ที่เขต 1 สงขลา และนายกฯ แบนก็แพ้สรรเพชญ
นายกฯ แบนคงอาศัยร่มเงาของ “นายหัวพิพัฒน์” เดินเข้าบ้านใหญ่ เพื่อสานสัมพันธ์หลังข่าวสะพัด “นิพนธ์กำลังหาที่ยืนใหญ่” และเล็งไปยังพรรคภูมิใจไทย แต่นายกฯ แบนอย่างไรก็มีพื้นที่ทับซ้อนกับสรรเพชญอยู่ดี ถ้า “นิพนธ์-สรรเพชญ” ยกทัพเข้าภูมิใจไทย
เวทีการเมืองสงขลายังต้องมีพี่เลี้ยง แม้ “สมยศ พลายด้วง” สส.สงขลา ประชาธิปัตย์ จะยิ่งใหญ่พอ แต่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งพอที่จะแยกวงและตั้งบ้านใหญ่ได้ อาหารการเมืองมื้อเย็นแกงส้มปลาช่อนทะเลจากหลีเป๊ะ จากทีมงานพิพัฒน์ จึงมีเงาร่างของสมยศอยู่ด้วย แม้นจะไม่ชัดว่า “นิพนธ์ไปไหนสมยศไปนั้น” แต่เห็นได้ว่า “นิพนธ์-สมยศ” ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
อาหารการเมืองมื้อนี้สัญญาณเชื่อมสัมพันธ์ “ภูมิใจไทย–บ้านใหญ่เขารูปช้าง” เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น และลึกถึงขนาด “นิพนธ์-เนวิน ชิดชอบ” ได้พบเจอกันแล้ว พูดคุยกันแล้ว
ภูมิใจไทย (พิพัฒน์) กับบ้านใหญ่เขารปช้าง (เดิมสาย ปชป.) ไม่ใช่คู่แข่งตรงในบางเขต แต่มีฐานเสียงทับซ้อนบ้างในบางพื้นที่ของสงขลา แต่ไม่ใช่ปัญหาถ้าจะร่วมกัน การเมืองคือการเมือง ย่อมมีทางออกเสมอ
การนั่งโต๊ะอาหารร่วมกันในที่ไม่เปิดเผย เป็นบ้านส่วนตัว แต่ก็มีภาพหลุดออกมาอย่างตั้งใจ เป็นการ “โชว์ให้เห็น” ว่าทั้งสองฝ่ายมีช่องทางพูดคุย และไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งตลอดเวลา
อาจเป็นการวางฐานความร่วมมือในอนาคต ทั้งในระดับพื้นที่และระดับพรรค
ภาพที่ปรากฏ การปรับเกมบ้านใหญ่หลังประชาธิปัตย์อ่อนแรง คะแนนนิยมลดลงอย่างน่ากังวลใจสำหรับฝ่ายบริหารพรรค แม้จะมีความพยายาม 21 คนไม่ไปไหน แต่ไม่มีใครเชื่อ
“นิพนธ์” เคยเป็นกำลังหลักของประชาธิปัตย์ในภาคใต้และในสงขลา แต่หลังความนิยมประชาธิปัตย์ลดลง ต้องรักษาฐานเสียงไว้ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงกับประชาธิปัตย์ การเปิดพื้นที่ให้คนจากพรรคอื่นมาเยือน เป็นการส่งสัญญาณว่า บ้านใหญ่พร้อมคุยกับทุกขั้ว ไม่ผูกมัดตายตัว สรรเพชญ (ลูกชาย) ในฐานะ สส.รุ่นใหม่ อาจได้ประโยชน์จากการมีสายสัมพันธ์กับทุกพรรคที่มีคนใต้นิยมอยู่
บทบาท “พิพัฒน์” ในการวางหมากภาคใต้ของภูมิใจไทย ที่ผ่านมานำพาพรรคภูมิใจไทยเข้าแทรกซึมพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ภูมิใจไทยกำลังขยายฐานลงภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ ที่ประชาธิปัตย์เคยครอง เช่น สุราษฏร์ธานี นครศรีฯ สงขลา รวมถึงสามจังหวัดชายแดนใต้
การปรากฏตัวครั้งนี้เหมือน “เชื่อมสัมพันธ์ให้ลึกขึ้น และต่อเนื่อง“ หากในอนาคตมีการสลับขั้วหรือเลือกตั้งใหม่จะได้ไม่เคอะเขิลที่จะจับมือเดินไปด้วยกัน
“พิพัฒน์” ซึ่งมีเครือข่ายท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ อาจใช้ความสัมพันธ์นี้เชื่อมต่อกับนักการเมืองท้องถิ่นที่มีบารมีสูง
สัญญาณถึงคู่แข่งในพื้นที่การที่ภาพออกสู่สาธารณะ ไม่ใช่ความบังเอิญ แปลว่า อยากให้คู่แข่งในสงขลารับรู้ถึงสัญญาณทางการเมืองในอนาคต อาจเป็นการ “ส่งสาร” ว่า บ้านใหญ่เขารูปช้างมีพันธมิตรทางเลือก และพร้อมปรับเกมหากจำเป็น
“พิพัฒน์-นิพนธ์” สองแรงแข็งขัน ทั้งผลักทั้งดันภูมิใจไทยกรีฑาทัพเข้ายึดครองพื้นที่ภาคใต้แทนประชาธิปัตย์ที่เริ่มหมดแรง และแผ่วเบายิ่ง