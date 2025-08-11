วันหยุดยาว บ้านบาฆันแตรัม (ท่าหิน) จ.สตูล ชวนล่องแพไม้ไผ่ ชมเหยี่ยวแดง ดำน้ำกับโลมา สัมผัสวิถีชุมชนยั่งยืน

สตูล – ที่หมู่ 6 บ้านท่าหิน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์บ้านบาฆันแตรัม กำลังเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวที่หลงใหลธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยมีสมาชิก 24 คน ซึ่งล้วนเป็นจิตอาสาในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่และสร้างกิจกรรมเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน
การเติบโตของที่นี่เกิดจากความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน ทุกสาขาอาชีพ ทั้ง อสม. กรรมการมัสยิด กรรมการหมู่บ้าน รวมตัวกันจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน นายสมคิด อำมาตี ประธานกลุ่มฯ เล่าว่า วิถีชีวิตของคนท่าหินส่วนใหญ่ทำประมงเรือเล็ก เพียงออกจากบ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ก็สามารถจับปูดำ ปลากะพง ปลาจวด และปูม้าได้อย่างอุดมสมบูรณ์
นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ จะได้สัมผัสการล่องแพไม้ไผ่หรือนั่งเรือชมคลองทุ่งข้าวแพง ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ตลอดเส้นทางสองฝั่งคลองจะได้เห็นป่าโกงกางเขียวขจี ฝูงเหยี่ยวแดงโฉบไปมา และหากโชคดีก็จะได้เห็นโลมาที่อาศัยอยู่ราว 4-5 ตัวว่ายน้ำใกล้เรือ ความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำยังทำให้บางครั้งมีปลากระบอกกระโดดขึ้นมาในเรือ สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อย
นอกจากธรรมชาติแล้ว อาหารพื้นถิ่นก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญ “ปัสมอส” หรือ “สลัดแขก” คือเมนูขึ้นชื่อที่ชุมชนภาคภูมิใจ เสิร์ฟพร้อมขนมสดสูตรดั้งเดิม ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสความอร่อยควบคู่กับการชมวิวริมคลอง
พื้นที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นแหล่งเศรษฐกิจจากการทำเตาเผาถ่าน ก่อนจะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาช่วงเดือนละหลายสิบเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจากหาดใหญ่ พัทลุง ปัตตานี และประเทศมาเลเซีย โดยชุมชนหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อขยายการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
นายไพรัช สุขงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล กล่าวว่า “อะเมซิ่งไทยแลนด์ อะเมซิ่งสตูล” ครั้งนี้ ได้นำสื่อมวลชนกว่า 10 คน ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ มาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน ล่องแพชมคลอง ชมป่าโกงกางและฝูงเหยี่ยวแดงหัวขาว โดยชุมชนแห่งนี้ถือเป็นตัวอย่างของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้นความยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ
บ้านบาฆันแตรัมจึงไม่ใช่เพียงจุดหมายท่องเที่ยวธรรมชาติ แต่เป็นเรื่องราวของการรวมพลังของคนในชุมชน ที่ใช้ความรักในบ้านเกิดและทรัพยากรธรรมชาติ มาสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไปอย่างมั่นคง
ติดต่อ 099 9635135. บังบุค. นายสมคิด. อำมาตี. ปธ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์บ้านบาฆันแตรัม