ทนไม่ไหว! สามเณร 16 ปียิงพระภายในวัดเจ็บ เหตุยืมเงินไม่คืน

ปัตตานี - เกิดเหตุสามเณรอายุ 16 ปีสุดทนยิงพระภายในวัดได้รับบาดเจ็บก่อนหลบหนีไป ตร.ตามจับตัวพบสาเหตุยืมเงินแต่ไม่ยอมคืน เหตุเกิดภายในวัดทรายขาว หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วันนี้ (11 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกโพธิ์ รับแจ้งเกิดเหตุสามเณรยิงพระภิกษุ ภายในวัดทรายขาว หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บเป็นพระภิกษุ อายุ 32 ปี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโคกโพธิ์ อาการล่าสุดยังรู้สึกตัวดี
จากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือ สามเณร อายุ 16 ปี ซึ่งเป็นสามเณรภายในวัดเดียวกัน หลังก่อเหตุได้หลบหนีเข้าไปในบ้านพักใกล้เคียง ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตามจับได้ในที่สุด พร้อมยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก ที่ผู้ต้องหาทิ้งไว้ใกล้ที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว โดยสามเณรผู้ก่อเหตุมีความโกรธเคืองที่พระรูปดังกล่าวยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวสามเณรพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาพยายามฆ่าต่อไป