นายกฯ สุพิศ ชูของดีนาทวี “ควนหรนฮิลล์ สกายวอล์กแห่งแรกของสงขลา” สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 68 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการของดีนาทวี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องชาวอำเภอนาทวี เข้าร่วม โดยมี นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ณ ควนหรนฮิลล์ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
นาทวีเป็นอีกอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนที่สะท้อนอัตลักษ์ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายใต้การนำของ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว “ควนหรนฮิลล์” นับได้ว่าเป็นสกายวอร์กแห่งแรกในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
“เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะดึงดูดและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม ซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี” นายกฯ สุพิศ กล่าว
โครงการของดีนาทวี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2568 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายในงานพบกับ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดบาสโลบ การประกวดธิดานาทวี การแสดงดนตรี การออกบูธของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP และสินค้าพื้นถิ่นอำเภอนาทวี โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากร สถานที่และระบบสาธารณูปโภคจากอำเภอนาทวี และองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน