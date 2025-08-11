สะเทือนใจ! โจรบุกป่าช้างัดบัวขโมยโกศ - “ยิวสามีเจนนี่” เดือด บัวทวดรักโดนด้วย ตั้งค่าหัว 1 แสน

ศูนย์ข่าวหาใหญ่ – ชาวบ้านสะเทือนใจหลังถูกคนร้ายงัดบัวเก็บอัฐิบรรพบุรุษ เพื่อขโมยโกศทองเหลืองและโกศทองแดงที่อยู่ในป่าช้าหายไปกว่า 30 บัว ซึ่งมีของ “ยิว ฉัตรมงคล” สามีเจนนี่ รวมอยู่ด้วย ทำเจ้าตัวเดือดตั้งรางวัลนำจับ 100,000 บาท
วันนี้ (11 ส.ค.) ที่ป่าช้าวัดพรุชบา ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายโตนงาช้าง หมู่7 บ้านพรุชบา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชาวบ้านในหมู่บ้านพรุชบาได้พากันไปตรวจสอบบัวเก็บอัฐิบรรพบุรุษ หลังจากที่เมื่อวานนี้ (10 ส.ค.) มีชาวบ้านที่ไปทำความสะอาดบัวเก็บอัฐิบรรพบุรุษ และพบว่าบัวถูกงัดแงะและโกศเก็บอัฐิซึ่งเป็นทองเหลืองหายไป เบื้องต้นพบว่ามีบัวเก็บอัฐิถูกงัดแงะและขโมยโกศทองเหลืองและทองแดงไปกว่า 30 บัว
ชาวบ้านจึงได้รวมตัวไปแจ้งตำรวจสภ.ทุ่งตำเสา ให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว ซึ่งในทางคดีตำรวจได้ให้ชาวบ้านรวบรวมรายชื่อเจ้าของบัวที่ถูกงัดเอาโกศเก็บอัฐิไป เพื่อดำเนินการทางคดีพร้อมกัน และส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสของคนร้าย
จากการตรวจสอบสภาพบัวเก็บกระดูกที่ถูกคนร้ายงัดแงะพบว่ามีทั้งบัวเก่าที่งัดฝาบัวออกแล้วล้วงเข้าไปหยิบโกศ และโกศรุ่นใหม่ที่สร้างด้วยหินอ่อน ถึงขั้นยกยอดบัวด้านบนออกและเอามือล้วงไปหยิบโกศ บางบัวก็ยังมีทั้งร่องรอยยอดบัวถูกยกลงมาวางอยู่กับพื้นและฝาบัวที่ถูกงัดอก และเลือกเฉพาะโกศทองเหลืองและทองแดงส่วนโกศพลาสติกไม่เอาไป
โดยหนึ่งในบัวเก็บกระดูกที่ถูกคนร้ายขโมยเอาโกศใส่กระดูกไป เป็นบัวเก็บกระดูกบรรพบุรุษของ “ยิว - ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามีของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” นักร้องดังรวมอยู่ด้วย และเมื่อเจ้าตัวทรายเรื่อง ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กตั้งรางวัลนำจับ 100,000 บาท โดยข้อความระบุว่า “เป็นบัวของทวดที่ผมรักมากครับ ใครจับคนขโมยได้ผมให้รางวัลนำจับแสนนึง กูจะกระทืบให้จมดินเลยไอ้ชั่ว”
จากการสอบถาม นายสุชาติ แก้วโชติ อายุ 54 ปี ซึ่งถูกคนร้ายงัดไปและโกศทองเหลืองของบรรพบุรุษหายไปถึง 5 โกศ บอกว่า ชาวบ้านต่างทราบเรื่องเมื่อวานนี้ หลายคนถึงกับน้ำตาไหลเพราะทุกปีหรือช่วงงานบุญก็จะมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป แล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือกระดูกที่เก็บไว้ในโกศ เมื่อหายไปก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาทดแทนได้อีก ซึ่งชาวบ้านรู้สึกเศร้าและสะเทือนใจมาก
“อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกุมคนร้ายโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าโกศที่ขโมยไปน่าจะเอาไปหลอมเพื่อนำไปขายต่อ ไม่น่าจะนำโกศไปขายตามร้านรับซื้อของเก่าเพราะขายยาก ร้านส่วนใหญ่ไม่รับซื้อเพราะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านยึดถือกัน แต่ถ้าเอาไปหลอมจะขายง่ายกว่า” นายสุชาติ กล่าว