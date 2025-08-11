รวบหนุ่มใหญ่ ปล่อยเงินกู้ ดอกเบี้ยโหด ร้อยละ 10 ต่อเดือน ยึด ของกลางทั้งรถมอเตอร์ไซด์-รถเก๋งและรถกระบะเพียบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชาวบ้านตาสับปะรด เห็นรถยนต์ จักรยานยนต์ จำนวนมาก ถูกจอดทิ้งริมถนน สงสัยเป็นรถผิดกฎหมาย แจ้ง ตำรวจ สภ.วิชิต เข้าตรวจสอบ สุดท้ายพบว่าเป็นรถของนายทุนปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ 10 จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 10 ส.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิชิต พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ อำนาจเจริญยิ่ง รอง ผกก.สส.สภ.วิชิต นำกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณถนนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.วิชิต ภายหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบรถต้องสงสัยทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถุกจอดทิ้งอยู่ริมถนนเป็นเวลานาน
จากการตรวจสอบได้มีการ จับกุมนายวุฒิ (นามสมมติ) อายุ 61 ปี บ้านอยู่หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งมีพฤติกรรมเข้าข่ยปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยศูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
จึงได้ตรวจยึดของกลางประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ 12 คัน รถเก๋ง 5 คัน รถกระบะ 1 คัน เอกสารเกี่ยวกับการรับจำนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 46 ชุด โดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนภายในซอยเจริญลาภต่อเนื่องกับการขยายผลตรวจค้นภายในห้องเช่าซอยเจริญลาภ หมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จากนั้นได้ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่ สภ.วิชิต เพื่อดำเนินคดี
โดยพ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต กล่าวว่า ก่อนจับกุมผู้ต้องหารรายได้ ทางตำรวจ สภ.วิชิต ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีรถยนต์จอดทิ้งไว้เป็นเวลานานที่ริมถนนภายในซอยเจริญลาภ หมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต โดยไม่ติดแผ่นป้ายละเบียนหน้า-หลัง จำนวนหลายคัน และ มีรถจักรยานยนต์จอดซุกซ่อนคลุมผ้าอยู่หน้าห้องเช่า และ ในห้องเช่าภายในซอยเจริญลาภ หมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จึงเชื่อว่าอาจเป็นรถที่ผิดกฎหมาย หลังรับแจ้ง ตนจึงได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ อำนาจเจริญยิ่ง รอง ผกก.สส.สภ.วิชิตนำกำลังชุดสืบสวนไปตรวจสอบ
ปรากฎว่าพบรถยนต์จอดอยู่ริมถนนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลังตามที่ประชาชนได้แจ้งเบาะแสมาจำนวน 6 คัน ตรวจสอบหน้าห้องเช่าดังกล่าว พบรถจักรยานยนต์จอดคุมผ้าซุกซ่อนอยู่บริเวณหน้าห้องเช่าอีกจำนวน 6 คัน
จากการสอบถามเจ้าของห้องเช่าทราบว่า ผู้เช่าห้อง คือ นายวุฒิ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้แจ้งให้นายอัฐวุฒิมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยนายวุฒิ ยอมรับว่าตนเป็นผู้เช่าห้องเช่าดังกล่าวจริง และรถยนต์จำนวน 6 คันที่จอดอยู่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นรถที่อยู่ภายในความครอบครองของตนเอง ซึ่งรับจำนำมาจากลูกค้าที่เดือดร้อนต้องการเงินด่วน รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดคลุมผ้าอยู่บริเวณหน้าห้องเช่าจำนวน 6 คัน และยอมรับอีกว่ายังมีรถจักรยานยนต์ที่จอดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องเช่าดังกล่าวจำนวน 6 คัน พร้อมยินยอมเปิดห้องเช่าดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเข้าทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ภายในห้องเช่า รวมรถจักรยานยนต์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทำการตรวจยึดจำนวน 12 คัน
จึงได้จับกุมตัวนายวุฒิพร้อมของกลางทั้งหมดในความผิดฐานให้ผู้ใดกู้ยืมเงินเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนด และประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิชิตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิตกล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสและข้อมูลในคดีดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมกับสามารถตรวจยึดของกลางส่งคืนให้กับผู้เสียหาย