2 หนุ่มวัยดึกเปิดศึกทะเลาะกันกลางถนน สุดท้ายรุ่นพี่ถูกรุ่นน้องใช้เคียวฟันคอหวิดขาด ดับคาที่

สุราษฎร์ธานี - 2 หนุ่มวัยดึกเปิดศึกทะเลาะกันกลางถนน รุ่นน้อง เมาหนัก ควงเคียวเกี่ยวหญ้า มาด่าต่อ คนขับรถบรรทุกน้ำมัน สุดทนคว้าไม้หน้า 3 พุ่งเข้าหาหวัดสยบ แต่พลาดท่าถูกฟันคอหวิดขาดดับคาที่
เมื่อเวลา 17:30 น. วันนี้ ( 10 สิงหาคม) พ.ต.ท.ประวัติ ศรีเทพ ร้อยเวร สภ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาท โดยเหตุเกิดที่ บนถนนบ่อโฉลก บ้านบ่อโฉลก หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 คน จึงรีบรุดเดินทางไปพร้อมชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8 อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี
โดยในที่เกิดเหตุ พบศพ นายสุนทร (หมู) ชูแสงศรี อายุ 64 ปี มีบาดแผลถูกของมีคมฟันที่ข้อมือซ้าย และ ที่ลำคอด้านซ้ายถูกฟันคอเกือบขาด เลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ห่างจากศพไปประมาณ 1 เมตร พบไม้หน้า 3 มีเลือดติดอยู่ จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุ ชื่อนายมาโนช (เอี้ยง) อายุ 54 ปี หลังก่อเหตุ ขับรถซาเล้งหลบหนี ไปอยู่ที่บ้านของตนเอง ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ 400 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปทำการสอบสวน แต่นายเอี้ยงอยู่ในสภาพเมาสุราอย่างหนัก แต่ก็ให้การรับสารภาพว่าใช้มีดเคี่ยวเกี่ยวหญ้าฟันผู้ตายไป 2 ทีโดยอ้างว่า ถูกผู้ตายใช้ไม้หน้า 3 ตีตนก่อน ในเบื้องต้นทางตำรวจได้ตั้งข้อหา ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
โดยนางบุญเรือน ซึ่งอยู่ในเหตุการ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุเมาเหล้า ได้มาหาเรื่องผู้ตายก่อน แต่ก็มีการห้ามปรามกันไป แต่หลังจากนั้นไม่นานตัวผู้ก่อเหตุได้เดินกลับไปที่บ้านแล้วขับรถซาเล้งมา เมื่อมาถึงก็ได้ด่าแม่คนตาย พร้อมกับถือมีดเคียวเกี่ยวหญ้ามาด้วย เมื่อผู้ตายเห็นจึงได้ หยิบเอาไม้หน้า 3 ยาวประมาณ 1 เมตร ออกไปสู้กัน แต่ผู้ตายพลาดถูกฟันจนล้มลงเลือดพุ่งกระฉูด
ด้าน น.ส.เบนซ์ แม่ค้าขายลาบส้มตำบอกเล่าว่า คนตายเป็นลูกค้าประจำมาซื้อลาบไปกินทุกวัน วันนี้ก็บขับรถจักรยานยนต์มาซื้อลาบ ขณะผู้ตายนั่งรออาหาร ผู้ก่อเหตุที่ไม่ค่อยถูกกันกับคนตาย และมีอาการเมาเหล้าอย่างหนัก ได้เดินมาด่าทอคนตายก่อน พวกตนจึงได้ห้ามปรามไว้ แต่ผู้ก่อเหตุกลับมาอีกครั้งพร้อมอาวุธมีด จึงเกิดเหตุการณ์ต่อสู้กัน
ในขณะที่นายอรุณ ชูแสงศรี พี่ชายคนตายบอกว่าน้องชายเพิ่งไปหาเมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง จึงไม่รู้รายละเอียด