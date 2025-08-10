นักมวยดัง - เยาวชน 300 คน ไหว้ครู กลางสี่แยกชาร์เตอร์ ประกาศความพร้อม จัด “มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มาแน่ “มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025” ยกระดับสู่ฮับมวยไทยระดับโลก สร้างกระแส Soft Power นักมวยดัง - เยาวชน 300 คน โชว์ ไหว้ครู กลางสี่แยกชาร์เตอร์ ผู้ว่าเผย ปี 67 มีต่างชาติ มาเรียนมวยไทย 8 หมื่นคน
วันนี้ (10 สิงหาคม 2568) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต จัดแถลงข่าว การจัดงาน “มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025” โดยมี นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายธนาวุฒิ เพ็ชรชระ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย นายชลำ อรรถธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ ลานบริเวณสี่แยกชาร์เตอร์ แลนด์มาร์คชื่อดังของ จ.ภูเก็ต
ซึ่งในการแถลงข่าว ครั้งนี้ มีไฮไลท์ คือ การเปิดตัว “Chartered Bear” ในชุดมวยไทย เพื่อสร้างกระแสประชาสัมพันธ์งาน และพิธีไหว้ครูมวยไทย โดย “หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์” นักมวยไทยที่ได้รับรางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่นชาย พ.ศ. 2566 ร่วมกับเยาวชนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกว่า 300 คน ร่วมไหว้ครูมวยไทย ที่บริเวณสี่แยกชาร์เตอร์ แลนด์มาร์คชื่อดังของภูเก็ต ซึ่งมีนักท่องเที่ยว และคนภูเก็ต ร่วมชมเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวไหว้ครูมวยไทยมากถึง 300 คน
ขณะที่นางโปรดปราน สมานมิตร ได้กล่าวถึงการจัดงาน “มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025” ว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา (Soft Power) และจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–17 สิงหาคม 2568 ณ ห้างโรบินสัน ฉลอง (ซอยตาเอียด) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟพาวเวอร์ของรัฐบาล นำมวยไทยสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ครอบคลุมการส่งเสริมกีฬา การสร้างอาชีพ การเพิ่มประชากรมวยไทย การส่งเสริมมวยไทยเพื่อการออกกำลังกาย และมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว
ภูเก็ตถือเป็นพื้นที่ศักยภาพสูง มีค่ายมวยไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวนมาก และได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่เดินทางมาฝึกซ้อมระยะยาว (Long Stay) งาน “มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025” จึงเป็นการตอกย้ำบทบาทจังหวัดภูเก็ตในฐานะ “ฮับมวยไทย” ของประเทศ
กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันมวยไทย 15 คู่ การออกร้านของค่ายมวยในจังหวัด กิจกรรมเวิร์กช็อปมวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีนักมวยชื่อดัง เช่น ก้อง ธรณี ส.สมหมาย และ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ร่วมสอน รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงตลอด 3 วัน
ด้านนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีค่ายมวยมากกว่า 300 ค่าย ในปี 2567 มีนักท่องเที่ยวกว่า 80,000 คน เดินทางมาเรียนมวยไทย การพัฒนาสาธารณูปโภคและมาตรการรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมมวยไทยที่สอดคล้องกับนโยบายซอฟพาวเวอร์ของรัฐบาล
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า “จังหวัดภูเก็ตมีความตั้งใจที่จะปักหมุดการจัดงานมวยไทยในรูปแบบนี้ให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตในฐานะศูนย์กลางมวยไทยระดับโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต”