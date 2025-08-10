เสื่อม บุกตรวจวัดดัง จับสึก เจ้าอาวาส พร้อม พระลูกวัด เสพยา

สุราษฎร์ธานี - เสื่อม วงการพระสงฆ์ ไม่แผ่ว ฝ่ายปกครอง พร้อมกำลังตำรวจเกาะสมุย บุกรวบเจ้าอาวาส พร้อม พระลูกวัด ในวัดดัง บนเกาะสมุย ตั้งก๊วนเสพยา ตรวจในกุฎิ พบ อุปกรณ์การเสพ ฉี่ม่วง จับสึกทันที ก่อนส่งตัวดำเนินคดี
วันนี้ (10 สิงหาคม 2568) นายอมร ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม นายจะเร ตุ้งแก้ว ปลัดอำเภอเกาะสมุย บูรณาการ ร่วมกับ พ.ต.อ.ปัญญา นิรัตติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะสมุย นำกำลัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนา สุราษฎร์ธานี และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.พื้นที่เกาะสมุย เข้าตรวจสอบ วัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย ภายได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ว่า ที่วัดดังกล่าว พระสงฆ์มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด และ บางวันมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมด้วย
จากการตรวจสอบ พบพระในวัดดังกล่าว จำนวน 4 รูป ทางเจ้าหน้าที่จึงนิมนต์เจ้าอาวาส และ พระลูกวัด ทั้ง 4 รูป มาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย ตรวจค้นภายในกุฏิ พระธนวิทย์ อายุ 61 ปี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ถึงผงะ พบอุปกรณ์เสพยาเสพติด จำนวน 1 ชุด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
จึงนำตัวมาสอบปากคำพร้อมด้วยพระลูกวัด 2 รูป ให้การรับสารภาพว่า ได้เสพยาเสพติดจริง และ ผลจากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย ของ พระธนวิทย์ เจ้าอาวาส และ พระมหาจตุรภัทร อายุ 47 ปี พระลูกวัด พบสารเมทแอมเฟตามีน
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ นำตัว เจ้าอาวาส และ พระลูกวัด ไปทำการลาสิกขาต่อ พระครูสิริทีปคุณากร เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะสมุย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในขณะที่ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลตลิ่งงาม ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ ว่า เสื่อมจริงๆ ถ้าไม่เสพยา กลัวไม่อินเทรนด์ รึไง