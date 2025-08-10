สนพท.ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร

วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) โดยนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา (อดีตนายกสนพท.) นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมสมาชิก เข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน โดยมีนายทนุพงศ์ ร่วมรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและพาชมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการพัฒนาปศุสัตว์ ไก่ดำภูพาน สุกรดำภูพาน โคเนื้อภูพาน กระต่ายดำ แพะดำและกวางรูซ่า พร้อมเยี่ยมชมอาคารแปรรูปปศุสัตว์และช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปปศุสัตว์อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเขากวาง
จากนั้นได้พาคณะ สนพท.ไปชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและผลสำเร็จของโครงการ กับนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ซึ่งเคยทำโครงการแบบนี้ในพื้นที่ภาคใต้เหมือนกัน จนกระทั่งเวลา 18.00 น. คณะ สนพท.ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ เรือนรับรอง