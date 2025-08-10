สุดยอด สว.กระบี่สละเงินเดือนมอบให้ ร.พ.ตรังจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต

ตรัง - “สว.สุนทร เชาว์กิจค้า” สละเงินเดือนทั้งปี มอบให้ ร.พ.ตรัง จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน และยังตั้งใจจะนำเงินเดือนมาบริจาคเป็นการกุศลให้ครบตลอดวาระ 5 ปี ของการดำรงตำแหน่งด้วย
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 68 นายสุนทร เชาว์กิจค้า สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมามอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลตรัง เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนที่เข้ามารับบริการ เช่น เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า และจอเรียลไทม์ โดยเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการสละเงินเดือนในการเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายสุนทร เชาว์กิจค้า
สำหรับเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภา รวมหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว จะตกอยู่ที่ประมาณ 9 หมื่นกว่าบาท ซึ่งนายสุนทร เชาว์กิจค้า มีบัญชีแยกไว้เฉพาะ โดยจะไม่นำมาในประโยชน์ส่วนตัวเลย และยังตั้งใจจะนำเงินเดือนมาบริจาคเป็นการกุศลให้ครบตลอดวาระจำนวน 5 ปี เพื่อช่วยในเรื่องของทุนการศึกษา และโรงพยาบาลเป็นหลัก ซึ่งหากหมดวาระการเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ก็อาจจะนำเงินส่วนตัวส่วนตัวมาบริจาคแทน แต่อาจลดน้อยลงมาหน่อย