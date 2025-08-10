นายกเทศมนตรีเมืองเบตงเปิดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1447

ยะลา - ชาวไทยมุสลิมและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีอิสลาม (เมาลิดสัมพันธ์) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1447 และมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 8–10 สิงหาคม 2568
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีอิสลาม (เมาลิดสัมพันธ์) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1447 และมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 8–10 สิงหาคม 2568 ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ กิจกรรมส่งเสริมเทศกาล 3 วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยมุสลิม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเวทีแสดงความสามารถและทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาการศาสนาและด้านกีฬาสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีนายมูหะมะ การี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง นางสุนิสา อยู่หนูสิงห์ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นายระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการไทยและมาเลเซีย ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรีมุสลิม คณะครู นักเรียนเอกชนสอนศาสนา และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าร่วม
ภายในงาน มีการจัดบูธนิทรรศการมีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตมุสลิมมลายู ทั้งด้านการแต่งกาย ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นมรดกสืบทอดกันมาควรแก่การอนุรักษ์ อาทิเช่น นิทรรศการแสดงชีวประวัติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.), นิทรรศการเรื่องเล่าวิถีชีวิตมลายูตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีพ, นิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอัตลักษณ์และอาหารพื้นถิ่นมลายู นอกจากนี้ ยังมีการประกวดการอ่านอัลกุรอาน (ชาย/หญิง) การประกวดการบรรยายธรรม (ชาย/หญิง) การประกวดการขับร้องอนาชีด (ชาย/หญิง) การประกวดการขับร้องอนาชีดเยาวชน (ชาย/หญิง) การประกวดพรรณนาโวหาร(สายัค) (ชาย/หญิง) การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา การประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การประกวดเรียงความภาษามลายู อักษรยาวี การประกวดเขียนตามคำตอบบอกภาษามลายู อักษรยาวี การสาธิตและจำหน่ายอาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น นิทรรศการงานเมาลิด , นิทรรศการคัดอักษรภาษาอาหรับ , นิทรรศการจากส่วนราชการ สถานศึกษาและภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอเบตง