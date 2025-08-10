“นายกฯมุ” จัดใหญ่งานอาซูรอสัมพันธ์ กระทะกวนอาซูรอทั้ง 22 ชุมชนกว่า 3 พันคน คึกคัก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ที่เทศบาลตำบลบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ได้จัดงานงานอาซูรอสัมพันธ์ วัฒนธรรมนำพาสันติสุข อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายคอชีย์ มามุ ส.ส.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน และ พ.จ.อ.มาหามุ หวังจิ. นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมของวันนี้จัดเต็มทั้งขบวนพาเหรดของแต่ละชุมชน
อีกสิ่งหนึ่งในงานที่ขาดไม่ได้และเป็นพระเอกของงานคือการทำขนมอาซูรอที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ่อทองมาร่วมด้วยช่วยกันทำทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมร่วมกันกวนขนมอาซูรอเกือบ 20 กระทะ ซึ่งขนมอาซูรอ (หรือบางท้องถิ่นเรียก "อาซูรอ" เฉย ๆ) คือขนมพื้นบ้านของชาวมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีรากฐานมาจากประเพณีของชาวมุสลิม
ขนมอาซูรอมีลักษณะคล้ายโจ๊กข้นหรือข้าวเหนียวกวน มีส่วนผสมหลากหลาย เช่น ข้าวสาร หรือ ข้าวเหนียว ถั่วเขียว ถั่วลิสง เมล็ดข้าวโพด ลูกเดือย กล้วย น้ำตาล มะพร้าว เครื่องเทศบางชนิด แล้วแต่สูตรของแต่ละพื้นที่ จะนำวัตถุดิบทั้งหมดมากวนรวมกันในกระทะใบใหญ่ ใช้เวลาและแรงงานเยอะมาก เพราะใช้เวลาในการกวนไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมง จึงมักทำกันเป็นกลุ่มใหญ่ในชุมชน บรรยากาศจะคล้ายงานรวมญาติหรือประเพณีชุมชนเล็กๆ การทำอาซูรอเป็นการทำบุญและแบ่งปัน เพื่อแสดงความรัก ความสามัคคีในชุมชน ไม่มีขายทั่วไป เพราะมักทำเฉพาะในเทศกาลอาชูรอและทำเพื่อแจกจ่ายเท่านั้น
พ.จ.อ.มาหามุ หวังจิ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง เล่าว่า วันนี้เทศบาลตำบลบ่อทองได้มีการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อลำลุกถึงท่านนาบีนุ ซึ่งสมัยก่อนได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่จนขาดแคลนอาหารทำให้ท่านนาบีจึงได้ให้ชาวบ้านนำอาหารต่างๆ มาร่วมกันทำ โดยใช้วัตถุดิบต่างๆ มาผสมกันจนกลายเป็นขนมอาซูรอที่แบ่งกันกิน จนวันนี้เราก็ไม่ได้ลืมประวัติศาสตร์ และยังคงจัดกิจกรรมนี้ในทุกปี โดยวันนี้ชาวบ้านที่ ต.บ่อทอง ได้ร่วมกันทำอาซูรอกัน ซึ่งมีทั้งหมด 22 ชุมชนที่มาร่วมกัน เพราะกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความสามัคคีกัน ภายใต้พหุวัฒนธรรม มีทั้งชาวไทยมุสลิมและพุทธ วัยรุ่น คนแก่ ได้มาร่วมกันกวนขนมอาซูรออย่างคึกคัก เพราะต้องการให้ประชาชนที่นี่รักกัน สามัคคีกัน