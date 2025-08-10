เริ่มเดินหน้าแล้ว “Thailand Biennale Phuket 2025” “ชวน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “Thailand Biennale Phuket 2025” คืบหน้า! "ชวน หลีกภัย" ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานประติมากรรมร่วมสมัยชิ้นแรก "Richest Roller" โดย ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
วันนี้ (10 ส.ค.) ณ บริษัท NSW CNC CUTTING จำกัด —
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ เชิญ นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา เข้าเยี่ยมชม ความคืบหน้าการจัดสร้างผลงานประติมากรรมชิ้นแรกของงาน “Thailand Biennale Phuket 2025”
ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า "Richest Roller" โดยเป็นฝีมือของ ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ถือเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญที่จะนำมาแสดง ในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่าง ธันวาคม 2568 – เมษายน 2569 ณ จังหวัดภูเก็ต
นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า “ ขอแสดงความชื่นชมภาคเอกชน ภายใต้การนำของ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ที่ได้ดำเนินการเรื่องของศิลปะ ‘Thailand Biennale Phuket 2025’ และการผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะ โดยใช้ศิลปินแห่งชาติมาขับเคลื่อนงานให้เกิดความยั่งยืน นำพาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ศิลปะนั้นไม่มีขอบเขต ไม่แบ่งศาสนา ความเชื่อ หรือศรัทธา จึงเป็นสิ่งที่ชาวภูเก็ตควรภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลก”
”ความสำเร็จของงานนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวภูเก็ตมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ทั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ประติมากรรมที่จัดแสดงในงาน ‘Thailand Biennale Phuket 2025’ อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ตนขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันสนับสนุนงานนี้ เพราะถือเป็นหน้าตาของประเทศไทย และของจังหวัดภูเก็ตอย่างแท้จริง”
สำหรับ Thailand Biennale Phuket 2025 มุ่งหวังให้เป็นเวทีศิลปะระดับโลก ที่เชื่อมโยงศิลปินหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองศิลปะร่วมสมัย ที่พร้อมต้อนรับผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลก.