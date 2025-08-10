วันหยุดยาว นักท่องเที่ยวไทยต่างชาติ แห่พักผ่อน “เกาะสมุย” คึกคัก

สุราษฎร์ธานี - บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ บนเกาะสมุย อย่างต่อเนื่อง ทำบรรยากาศคึกคัก
วันนี้ ( 10 สิงหาคม 2568 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลหยุดยาว Long Weekend 4 วันติดต่อ ปรากฏว่า มีนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังคงทยอยนำรถยนต์และ เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ไปลงเรือเฟอร์รี่จาก อำเภอดอนสัก ไปท่องเที่ยวยัง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่อง
ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 9 -12 สิงหาคม 2568 เป็นไปอย่างคักคัก โดยพบว่า นักท่องเที่ยวคนไทยและ ชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ บริเวณชายหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด ชายหาดบ้านแม่น้ำตำบลแม่น้ำ และชายหาดละไม ตำบลมะเร็ต นักท่องเที่ยวต่างพากันออกมาพักผ่อนตามชายหาด นอนอาบแดด เล่นน้ำทะเล และทำกิจกรรมต่างๆ อย่างคึกคักขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร หาบเร่ และเจ็ตสกีเช่า ต่างมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้
โดยพบกว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยจากกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ ยังคงให้ความสนใจเดินทางพาครอบครัวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น