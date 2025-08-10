แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปในโครงการ "เพื่อแม่ เพื่อพ่อ" ปีที่ 22

วันที่ 10 ส.ค. 2568 พลโท ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติ ณ บริเวณสี่แยกหน้าโรงแรมซากุระ กลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในโครงการ “เพื่อแม่ เพื่อพ่อ” ปีที่ 22 โดยมีคณะสงฆ์จาก 4 ประเทศ และพระสงฆ์จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมในบรรยากาศศรัทธาอันยิ่งใหญ่
พิธีในครั้งนี้นำโดยพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์ เจ้าคณะหนใต้ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ และคณะสงฆ์จำนวน 10,000 รูป รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาติที่มาร่วมทำบุญอย่างคับคั่ง
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวในพิธีว่า การถวายมหาสังฆทานครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสร้างบุญครั้งใหญ่ อันจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้พระพุทธศาสนา เผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีงามให้ปรากฏสู่สายตานานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมทั้งด้านศาสนา เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อก้าวข้ามวิกฤตและนำไปสู่ความมั่นคง สันติสุข
บรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธา ความร่วมมือ และความปลื้มปิติของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ยังสะท้อนถึงความพร้อมของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่เวทีโลก