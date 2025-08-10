คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ระดมกูรู เปิดเวทีเสวนา ถอดรหัสเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความขัดแย้งโลก

ท่ามกลางความขัดแย้งจากภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย เราจะมองหาแนวทางและโอกาสในการปรับตัวในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่ท้าทายอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเวทีเสวนาวิชาการ “เศรษฐกิจไทยภายใต้เงาความขัดแย้งโลก: วิกฤติ โอกาส และทางรอด” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และภาคการศึกษา ตลอดจนครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ มองหาโอกาสในการปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตที่ท้าทายอย่างยั่งยืน โดยมี รศ. ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้อง EC201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568
ภายในงานจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Geopolitics: สหรัฐ-จีน ในเกมภูมิรัฐศาสตร์” โดย Keynote Speaker : รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีน และผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเสวนา “วิกฤติ โอกาส และทางรอดของเศรษฐกิจไทย” โดย 3 กูรูเศรษฐกิจระดับประเทศและภูมิภาค ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจมหภาค จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ดำเนินการเสวนา โดย ดร.วิทวัส เหมทานน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ. ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโลยี และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบและหาแนวทางปรับตัวจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีบทบาททั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เวทีวิชาการในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง และความคิดเห็นเชิงนโยบายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คนจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย นักธุรกิจ ภาคราชการ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรหลายคณะในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความตระหนักในประเด็นเศรษฐกิจระดับชาติและโลกอย่างแท้จริง
“การเสวนาวิชาการ “เศรษฐกิจไทยภายใต้เงาความขัดแย้งโลก: วิกฤติ โอกาส และทางรอด” ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้จริงและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนานโยบาย เศรษฐกิจ และสังคมไทยให้สามารถก้าวผ่านความท้าทาย และคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคง” รศ. ดร.ปรัตถ กล่าวทิ้งท้าย