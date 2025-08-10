ยังมืด! คดีฆ่าสาวผูกคอกับดัมเบล ถ่วงทะเล ตร.เร่งคลี่คลาย

พังงา - เร่งหาข้อมูล ฆ่าสาวใช้โซ่ผูกคอติดกับดัมเบลแท่งซีเมนต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองลงพื้นที่หาจุดทิ้งศพหญิงถ่วงน้ำทะเล แต่ยังมืด
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีพบศพลอยน้ำอยู่ในลำคลองท่าใหญ่ใกล้กระชังปลาหมู่ที่ 11ต.โคกกลอยอ.ตะกั่วทุ่งจ.พังงาเมื่อวันที่8ส.ค.68เวลา11.00น. ที่ผ่านมาเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้เสียขีวิตเป็นเพศหญิงไม่ทราบชื่อที่อยู่และสัญชาติใส่กางเกงขาสั้นสีดำเสื้อยืดสีเทาคาเเสียชีวิตและอยู่ในน้ำมาประมาณ 2วันบริเวณลำคอมีโซ่เหล็กรัดลำคอผูกด้วยเครื่องยกน้ำหนักแเป็นแท่งปูน(ดัมเบล)จำนวน 2แท่งและสอบถามไปที่สภ.โคกกลอยและผู้ใหญ่บ้านไม่มีการรับแจ้งบุคคลสูญหาย
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.โคกกลอยประสานแพทย์ชันสูตรพลิกศพและเก็บศพไปไว้ที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งเพื่อสืบสวนตามหาญาติ
เมื่อวันที่ 9 ส. ค. ที่ผ่านมา ทางพ.ต.อ.วรพงศ์พรหมอินทร์ผกก.สภ.โคกกลอยพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.โดกกลอยและ นายกิตติพงศ์คงบุตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุการณ์ที่กระชังปลาเพื่อสอบถามบุคคลสูญหายจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและ ชาวบ้านใน 2ตำบลคือตำบลคลองเคียนและตำบลหล่อยูงและ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงเรือตรวจสอบทางทะเลเส้นทาง จุดที่พบศพกลางทะเล ระหว่างบ้านท่านุ่นจ.พังงาและบ้านฉัตรไชยจ.ภูเก็ตเพื่อหาตำแหน่งที่ศพลอยมาจากที่ใดและเกิดเหตุจากที่ใดจะได้สันนิษฐานถูกว่า ถูกเอามาทิ้งหรือฆ่าในพื้นที่หรือฆ่าจากที่พื้นอื่นแล้วเอามาทิ้งกลางทะเล
พร้อมทั้งนำกำลังตรวจค้นหาตามแคมป์คนงานก่อสร้างอู่ซ่อมเรือว่ามีลูกน้องใครหายไปบางและตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยหรือแรงงานพม่าทั้งฝั่งจังหวัดพังงาและฝั่งจังหวัดภูเก็ต
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โคกกลอยได้ส่งศพตรวจพิสูจน์ ที่ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร