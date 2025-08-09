ไกด์สงขลาจับมือทัวร์มาเลย์ ผุด "ทัวร์ทุเรียน" ช่วยเกษตรกร ดึงนักท่องเที่ยวทะลัก

นายวิทยา แซ่ลิ่ม อดีตผู้ก่อตั้งสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา มัคคุเทศก์อาชีพ จ.สงขลา เปิดเผยว่า จากราคาทุเรียนที่ผันผวนและมีผลผลิตออกมาปริมาณมาก เพื่อสนับสนุเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ทางกลุ่มมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาส่วนหนึ่ง ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ในประเทศมาเลเซีย และเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่ ได้จัดทัวร์ทุเรียนขึ้นในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ช๊อปเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จำนวนหลายจุด และจุดใหญ่ คือ 4 แยกท่าเคียน เพราะมีพื้นที่อำนวยความสะดวกในการจอดรถได้จำนวนมากเพื่อจอดพักกินทุเรียน
นายวิทยา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้ประสานไปยังกลุ่มบริษัททัวร์ประเทศมาเลเซีย จัดทัวร์ทุเรียนขึ้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2568 รวม 2 เดือนผ่านไปประมาณ 1 เดือน ถือว่ามีทิศทางที่ดี โดยทุเรียนราคาประมาณ 79 บาท / กก. โดยพันธุ์หมอนทอง โดยประมาณแต่ละวันหลายสิบรถทัวร์ประเภทรถบัสนำเที่ยว และรถตู้ รถ 7 ที่นั่ง อีกจำนวนมาก
จุดใหญ่ 4 แยกท่าเคียน ซึ่งวางจำหน่ายทุเรียนพร้อมกินกว่า 10 รถกะบะ นอกนั้นยังมีอีกหลายจุด โดยในจุดกินทางเจ้าของท้ายกะบะทุเรียนจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการกินทุเรียนพร้อม
“นอกนั้นยังมีมังคุดด้วย โดยราคา 5 กก. 100 บาท แถมท้ายเพื่อแก้ร้อนใน ทั้งหมดประสบความสำเร็จด้วยดี จากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนช๊อปปิ้งหาดใหญ่สงขลา แต่ละรายมีทุเรียนขายพร้อมกินไม่ต่ำกว่ารายละ 400 กก. และ 500 กก. / วัน ซึ่งแต่ละรายจะมีเงินหมุนสะพัดกว่า 30,000 บาท / วัน”
นายวิทยา กล่าวอีกว่า การท่องเที่ยวหาดใหญ่สงขลาถือว่ายังไปได้ดี โดยวันสุดสัปดาห์ ตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ในหลักหมื่น และวันธรรมดาหลักพันคน