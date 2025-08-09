ขึ้นชั้นสองไม่มีลูกค้า! พ่อค้าแม่ค้ากว่า 60 รายยันปักหลักขายบนทางเท้าข้างตลาด ทม.สตูล

สตูล - พ่อค้าแม่ค้าแผงลอยกว่า 60 รายยังปักหลักขายของบริเวณทางเท้าข้างตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล แม้ครบกำหนดรื้อถอน ร้องหาพื้นที่ทำกิน โวยขึ้นชั้นสองไม่มีลูกค้า ตำรวจลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย ป้องกันเหตุปะทะ
วันนี้ (9 ส.ค.) บรรยากาศบริเวณทางเท้าข้างตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลยังคงตึงเครียด แม้จะเป็นวันครบกำหนดรื้อถอนแผงค้าตามคำสั่งเทศบาลเมืองสตูล แต่พ่อค้าแม่ค้ากว่า 60 รายยังคงปักหลักขายของในพื้นที่เดิม โดยให้เหตุผลว่ายังไม่มีสถานที่ค้าขายใหม่ที่เหมาะสม และการย้ายขึ้นไปขายบนอาคารตลาดชั้นสองจะทำให้สูญเสียลูกค้าเกือบทั้งหมด
เมื่อช่วงเช้า พันตำรวจเอกเสกสิทธิ์ ปรากฏชื่อ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจและผู้ค้า ขณะเดียวกันยังคงทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่าย
ผู้ค้าหลายรายย้ำว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้พยายามปรับตัวตามที่เทศบาลร้องขอ เช่น การขยับแผงให้รถสัญจรได้ แต่การให้ขึ้นไปขายบนอาคารชั้นบนไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ซื้อในพื้นที่ และอาจทำให้รายได้หายจนไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
“เราไม่เคยคิดจะขัดขวางนโยบายของรัฐ แต่ถ้าจะเอาแผงออก ต้องมีที่ใหม่ให้เราไป ไม่อย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้”
สถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายโดยตรง แต่เทศบาลคงยืนกรานคืนพื้นที่ตามกำหนด ท่ามกลางความหวังของผู้ค้าว่าการเจรจาผ่านศูนย์ดำรงธรรมจะนำไปสู่ทางออกที่ไม่ซ้ำเติมวิกฤตปากท้องของชาวบ้าน