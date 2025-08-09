ล่อเป้าสุดไวรัล! ภาพใบหน้าคล้าย “ฮุน เซน” โผล่งานสินค้าไฟล้านดวง ที่กระบี่ ลูกค้าไทย-ต่างชาติแห่ยิงสนั่น

กระบี่ - ล่อเป้ายิงสุดไวรัล! ภาพใบหน้าคล้าย "ฮุน เซน" โผล่งานมหกรรมสินค้าไฟล้านดวงที่ อบจ.กระบี่ นักท่องเที่ยว-เด็กๆ แห่ยิงกันสนั่น เผยเป็นไอเดียเรียกยอดขายเกาะกระแสความขัดแย้งไทย-กัมพูชา
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงาน “มหกรรมไฟล้านดวง” ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ซึ่งจัดเต็มทั้งแสง สี เสียง และความบันเทิงมากมาย ภายใต้ธีม "ตามรอยหนัง Jurassic World Rebirth" โดยภายในพื้นที่งานมีการตกแต่งลานเป็นดินแดนไดโนเสาร์ พร้อมบูธขายสินค้านานาชนิดทั่วบริเวณ
แต่สิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาและสายตาแขกผู้ร่วมงานได้มากที่สุด กลับไม่ใช่ไฟ หรือ ไดโนเสาร์… หากแต่เป็น “บูธเป้ายิงปืน” ที่ลานจอดรถใกล้ประตูทางเข้า ซึ่งใช้ภาพใบหน้าคล้าย“สมเด็จฮุน เซน” อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา มาติดเป็นเป้ายิง พร้อมข้อความแซวว่า “วุ้นเส้น”
อุปกรณ์ยิงเป็นปืนอัดลม มีค่าบริการ 10 นัด 20 บาท โดยมีทั้งประชาชน นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ รวมถึงเด็กๆ พากันต่อคิวร่วมสนุกอย่างคึกคัก บางคนยิงเสร็จก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพ-วิดีโอ เก็บเป็นที่ระลึกหรือแชร์เรียกยอดไลก์ในโลกออนไลน์
ผู้จัดบูธเผยว่า เป็นไอเดียเกาะกระแสสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาในช่วงนี้ เพื่อดึงดูดคนเข้าบูธและเพิ่มยอดขาย พร้อมย้ำว่าเป็นการทำเพื่อความสนุกและไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองแต่อย่างใด
สำหรับงานมหกรรมไฟล้านดวงนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2568 ภายในลานอบจ.กระบี่ โดยมีจุดไฮไลต์อย่าง "ลานพระอาทิตย์" ที่ประดับไฟสุดอลังการ พร้อมโชว์ไดโนเสาร์เสมือนจริง ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมถ่ายภาพและเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ำคืน