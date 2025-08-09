โฆษก กมธ.ทหาร วุฒิสภา จี้เยียวยาเจ้าหน้าที่–ประชาชนชายแดนใต้เท่าเทียมกรณีสู้รบกัมพูชา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ทหาร ตำรวจ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้องรัฐบาลอย่าใช้ 2 มาตรฐานในการเยียวยาที่มีความเหลื่อมล้ำ ถามว่า ทำไมชีวิตเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ถูกบีอาร์เอ็นฆ่า จึงมีราคาถูกกว่าที่ถูกกัมพูชาฆ่า
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้ร้องขอความเป็นธรรมมายังสมาชิกวุฒิสภา เรื่องที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาทหาร ตำรวจ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกับทหารกัมพูชา ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทย เช่น จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ซึ่งทหาร ตำรวจ ที่เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยา 10 ล้านบาท บาดเจ็บสาหัส 8 ล้านบาท ส่วนประชาชนที่เสียชีวิตได้รับการเยียวยา 8 ล้านบาท ส่วนบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บทั่วไป ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน ได้รับการเยียวยาที่ลดหลั่นลงไป แต่อยู่ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท
นายไชยยงค์ กล่าวถึงกรณีการเรียกร้องของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือพิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตลอด 21 ปีที่ผ่านมา เสียชีวิตไปแล้วกว่า 7,000 ราย บาดเจ็บหลายหมื่นคน และพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้เป็นจำนวนมาก เช่น “จ่าปืน” ตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดที่ขาขาด 2 ข้าง ที่ จ.พัทลุง ต้องเลี้ยงชีพโดยการขายของทางออนไลน์ หรือคุณป้าที่เป็นชาวบ้านใน จ.นราธิวาส ที่ถูกระเบิดแสวงเครื่องจากบีอาร์เอ็น ขาขาดทั้ง 2 ข้าง กลายเป็นภาระของครอบครัว
ประชาชนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลเยียวยารายละ 500,000 บาท ส่วนบาดเจ็บสาหัสหรือพิการ ได้รับเงินเยียวยาที่ลดหลั่นลงไป ในขณะที่ทหาร ตำรวจ ที่เสียชีวิต ได้รับการช่วยเหลือจากเงินสวัสดิการต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่ และตามตำแหน่งยศในขณะเสียชีวิตที่ไม่เท่ากัน อย่างต่ำ 1,500,000 บาท และอย่างสูงประมาณ 3 ล้านบาทเศษ (ชั้นประทวน) แต่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากคือผู้พิการจากกับระเบิด ที่ต้องช่วยเหลือตนเองหลังปลดประจำการ
ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือหรือเยียวยาเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนด้วยความรอบคอบ เห็นด้วยกับการเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตรายละ 10 ล้านบาท และประชาชน 8 ล้านบาท แต่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน และวันนี้รัฐบาลต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว เพราะมีกระแสความไม่เข้าใจและไม่พอใจรัฐบาลในวงกว้างจากกรณีดังกล่าว
ด้านเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เรียกร้องขอความเป็นธรรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพิการ ได้ระบุว่า เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะมีการเยียวยาเจ้าหน้าที่และประชาชนในวงเงินดังกล่าวข้างต้น เพราะแม้ว่าชีวิตคนจะประเมินค่าไม่ได้ แต่การเยียวยาที่เกิดขึ้น ก็จะเป็นการชดเชยความสูญเสียให้ครอบครัว และทำให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับผู้พิการ แต่การเยียวยาของรัฐบาลต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับผู้ที่สูญเสียในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำการสู้รบกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น ซึ่งเป็นการสู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนเช่นกัน พวกเราครอบครัวผู้สูญเสีย ทั้งตำรวจ ทหาร ปกครอง และอาสาสมัคร รวมทั้งประชาชนที่เป็นเหยื่อสถานการณ์และผู้พิการ
"ขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้นโยบายเยียวยามาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยไม่สร้างความเหลื่อมล้ำหรือสองมาตรฐาน เพราะเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สูญเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บ ล้วนมีความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน ถ้ารัฐบาลเยียวยาเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสู้รบกับทหารกัมพูชาเท่าไหร่ ก็ต้องเยียวยาเจ้าหน้าที่และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่ากัน" ตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนประชาชนกล่าว