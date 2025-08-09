นักลงทุนภูเก็ตจับมือลงทุนเกือบพันล้านเปิดตัวโรงแรมใหม่ล่าสุดย่านป่าตอง “Chateau Du Village Patong”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – นักลงทุนภูเก็ตจับมือเปิดตัวโรงแรมใหม่ล่าสุดบนหาดป่าตอง “Chateau Du Village Patong” โรงแหรมหรูในสไตล์ Chateau กว่า 200 ห้อง ด้วยเงินลงทุนเกือบพันล้าน ยกระดับการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความหรูหราอย่างมีระดับ
บริษัท ชาโต้ ภูเก็ต จำกัด ได้จัดพิธีเปิดตัวโรงแรม “Chateau Du Village Patong” อย่างเป็นทางการ ณ ถนนผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีนายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล ผู้บริหารโรงแรม Chateau Du Village Patong พนักงานให้การต้อนรับ เมื่อค่ำคืนวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
โรงแรม Chateau Du Village Patong” เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างนายวัชร จารุอริยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วสี จำกัด และ กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการบริหารโครงการ ภูเก็ตโกลเด้นวิลล์ บริษัท แคปส์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมบริหารและพัฒนาโครงการในฐานะผู้บริหารโรงแรม Chateau Du Village Patong ด้วยเงินลงทุนเกือบ 1,000 ล้านบาท
นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล ผู้บริหาร Chateau Du Village Patong กล่าวว่า ก่อนที่จะขยายการลงทุนมาเป็นโรงแรม Chateau Du Village Patong นั้น ตนเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต เช่นเดียวกับผู้ร่วมลงทุน ที่ต้องการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจโรงแรม เพราะมองว่าธุรกิจบ้านจัดสรรมีข้อจำกัดด้านการลงทุนเพราะเป็นการซื้อมาขายไป ไม่ได้มีการบริหารจัดการในหลายๆอย่าง การทำแบรนด์ การวางแผนมาร์เก็ตติ้ง แต่การทำโรงแรมเป็นการลงทุนระยะยาว และอยากจะทำโรงแรมที่คนมาพักซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่เบื่อ เป็นการลงทุนที่ลงในรายละเอียดหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การตกแต่ง รูปแบบ-ชุดพนักงาน บริการต่างๆ ฟีลการดูแลแขกที่มาพัก สัมผัสได้กับสิ่งที่เราต้องการให้แขกได้รับ จึงได้ร่วมกันลงทุนนำคอนโดมิเนียมมาพัฒนาออกแบบเป็นโรงแรมในสไตล์ Chateau ที่แปลกแตกต่างไปจากโรงแรมอื่นๆในย่านป่าตองขณะนี้ และเปิดให้บริการมาระยะหนึ่งแล้ว ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว
Chateau Du Village Patong ถือเป็นโรงแรมระดับพรีเมียมแห่งใหม่ใจกลางย่านท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมุ่งตอบโจทย์การพักผ่อนอย่างมีสไตล์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บนทำเลศักยภาพ ห่างจากหาดป่าตองเพียง 1.5 กิโลเมตร รายล้อมด้วยแหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงครบวงจร
โรงแรมมีห้องพักรวมทั้งสิ้น 219 ห้อง ครบครันด้วยห้องพักหลากหลายรูปแบบ ทุกห้องพักได้รับการออกแบบในสไตล์ร่วมสมัย ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นยุโรป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ครัวขนาดย่อม พื้นที่นั่งเล่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระเบียงชมวิวเมืองหรือภูเขา
ด้าน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ 2 จุด (Sky Pool และ First-Floor Pool), Rooftop Gym พร้อมวิวภูเขา, Auto Smart Parking ที่จอดรถอัตโนมัติแห่งแรกของภูเก็ต, พื้นที่จัดประชุมและจัดเลี้ยงที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ, บริการรถรับ-ส่งหาดฟรี Wi-Fi ตลอดการเข้าพัก,
นอกจากนี้ โรงแรมยังให้บริการร้านอาหารและบาร์ภายใต้แบรนด์เฉพาะ ได้แก่ La Vache Steakhouse ร้านอาหารหลักของโรงแรม, The Knight’s Whisper Wine Bar ไวน์บาร์สุดหรู, LUNE Bar บาร์รูฟท็อปชมวิวเมือง, SOL Pool Bar บาร์ริมสระว่ายน้ำ, Exclusive Lounge สำหรับแขกพิเศษโดยเฉพาะ
นายพัทธนันท์ กล่าวอีกว่า ตนมีแผนที่จะพัฒนาแบรนด์ Chateau ให้เป็นอีกหนึ่งเชนโรงแรมในภูเก็ต โดยตั้งใจที่จะลงทุนเปิดโรงแรมอีกหลายๆแห่งในภูเก็ต ตามโลเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ริมทะเล ตามแหล่งท่องเที่ยว หรือแม้แต่ตัวเมืองภูเก็ต โดยแต่ละแห่งนั้นตั้งใจที่จะออกแบบความเป็น Chateau ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีทีมบริหารและทีมควบคุมคุณภาพเกลางหมือนกับเชนต่างชาติ