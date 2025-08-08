นายอำเภอท่าแซะ ออกประกาศเตือนประชาชน เฝ้าระวัง หลังกองกำลังทหารกะเหรียงปะทะทหารเมียนมา

ชุมพร - นายอำเภอท่าแซะ ออกประกาศด่วนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเตือนประชาชน ชายแดนไทย-เมียนมา เฝ้าระวัง หลัง เกิดการสู้รบกันระหว่างกองกำลังทหารกะเหรียงกับทหารเมียนมา
เมื่อช่วงเย็น วันนี้(8 ส.ค.68 ) นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร ได้ออกหนังสื่อด่วนที่สุด เรื่องติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน ถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
โดยระบุว่า ด้วยปรากฏข่าวสารว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้มีการปะทะระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกระเหรี่ยงในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านด้านอำเภอท่าแชะ ตรงข้ามบริเวณช่องหินดาด หมูที่ 10 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และได้มีการหยุดยิงเมื่อเวลาประมาณ 15.20 น.
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับราษฎรไทยและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อำเภอท่าแชะ จึงให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการดังนี้
1. บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ให้เป็นเอกภาพในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2. ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่อย่าตื่นตระหนก และหลงเชื่อข่าวเท็จที่อาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลไม่หวังดี และขอให้รับฟังข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น
3. กรณีเกิดสถานการณ์ปะทะที่รุนแรงหรืออาจส่งผลกระทบขอให้อพยพราษฎรในพื้นที่เสี่ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยและรายงานให้นายอำเภอท่าแซะ หรือปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทราบโดยทันที
4. กรณีปรากฏข่าวสารสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนด้านอำเภอท่าแชะ ให้รายงานนายอำเภอท่าแซะ หรือปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทราบโดยทันที.