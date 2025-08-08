พบศพดับปริศนา บริเวณคอถูกรัดด้วยโซ่ ผูกไว้ด้วยดัมเบลที่ทำจากปูน

พังงา - ดับปริศนา พบศพหญิงลอยน้ำ อยู่ในลำคลอง ท่าใหญ่ มีโซ่เหล็กรัดคอ และ ผูกไว้กับเครื่องยกน้ำหนักแท่งปูนดัมเบลจำนวน 2 แท่ง
เมื่อเวลา 11.00น.วันที่ 8 ส.ค.68 นายวิเชฐ สูยะนันท์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง มอบหมายนายสุระไชย ทองศรีรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกกลอย เจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลธรรมภูเก็ต กู้ภัยโลมา เข้าตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.โคกกลอย ว่าพบศพลอยน้ำอยู่ในลำคลองท่าใหญ่ ใกล้กระชังปลา
เบื้องต้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้เสียขีวิตเป็นเพศหญิง ไม่ทราบชื่อ ที่อยู่และสัญชาติ ใส่กางเกงขาสั้นสีดำ เสื้อยืดสีเทา สภาพศพน่าจะเสียชีวิตและอยู่ในน้ำมาประมาณ 2 วัน บริเวณลำคอมีโซ่เหล็กรัดลำคอ ผูกไว้กับเครื่องยกน้ำหนักแเป็นแท่งปูน(ดัมเบล) จำนวน 2 แท่ง
จากการสอบถามไปที่ สภ.โคกกลอย และผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีการรับแจ้งบุคคลสูญหาย ซึ้งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.โคกกลอย ประสานแพทย์ชันสูตรพลิกศพ และเก็บศพไปไว้ที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง เพื่อสืบสวนตามหาญาติต่อไป