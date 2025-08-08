เริ่มแล้ว “เทศกาลทุเรียนคุณภาพจังหวัดนราธิวาส 2568 (Taste Trade Travel)” ผลักดันการผลิตทุเรียนในพื้นที่สู่เวทีระดับสากล

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 68 นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เทศกาลทุเรียนคุณภาพจังหวัดนราธิวาส 2568 (Trate Trade Travel)” โดยมีนายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส นางศิริพร เลาหะกุล เจ้าของสวนทุเรียนพิธานนราธิวาส/ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสวนราชการ คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถาบันมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม ณ สวนทุเรียนพิธานนราธิวาส ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ และสร้างรายได้หลักให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมกัน ยกระดับราคาทุเรียน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องจากประเทศมาเลเซีย ให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าทุเรียน อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส หอการค้าจังหวัดนราธิวาส และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของทุเรียนนราธิวาสให้ก้าวไกลสู่สากล อีกทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาทุเรียนนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรของนราธิวาส
นายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดีเยี่ยม โดยเฉพาะทุเรียน GI บางนรา ซึ่งเป็นทุเรียนที่เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์พื้นที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเป็นการยกระดับราคาทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้จังหวัดนราธิวาสเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย รวมถึงส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ และการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าทุเรียนอย่างครบวงจร คณะผู้จัดงานซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส หอการค้าจังหวัดนราธิวาส และสวนทุเรียนพิธาน จึงได้ร่วมกันจัดเทศกาลทุเรียนคุณภาพจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2568 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและนักท่องเที่ยวทั่วไป ตลอดจนเครือข่ายเกษตรกรจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมกว่า 500 คน
นางศิริพร เลาหะกุล เจ้าของสวนทุเรียนพิธานนราธิวาส/ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เดิมทีที่ดินแปลงนี้เป็นสวนยางพารา หลังจากที่ยาพาราหมดอายุการให้น้ำยางเเล้ว จึงได้หันมาสนใจในเรื่องการปลูกทุเรียน และได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทุเรียนมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ โดยได้นำระบบการจัดการที่มีคุณภาพแบบครบวงจรของสวนจันทบุรีมาใช้จัดการภายในสวน โดยเฉพาะในเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาทุเรียนขาดน้ำช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนคุณภาพนราธิวาส, กิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าทุเรียนคุณภาพจังหวัดนราธิวาส, การจัดนิทรรศการการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าทุเรียนภายใต้การสนับสนุนของ บพท., การจัดแสดงผลงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาทุเรียนภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การ ชิม ช้อป แชร์ โชว์ สวนทุเรียนพิธาน: กิจกรรมที่จะพาผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศการทำสวนทุเรียน เรียนรู้เคล็ดลับการผลิต และเลือกซื้อทุเรียนสดใหม่จากสวนโดยตรง, การออกร้านของกลุ่มเกษตรกร และการจัดฐานเรียนรู้ห่วงโซ่มูลค่าทุเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ