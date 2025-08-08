(ชมคลิป) เอ็นจีโอโวยผู้ว่าฯ สงขลาเลือกปฏิบัติทำเพื่อนายทุนรื้อ “โพงพางผิดกฎหมาย” แค่ที่ขวางร่องน้ำ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ที่ปรึกษา ส.รักษ์ทะเลไทยซัดผู้ว่าฯ สงขลาเลือกปฏิบัติ บังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียม รื้อโพงพางแค่ที่ขวางร่องน้ำ เอื้อนายทุน แต่ไม่รื้อบริเวณอื่นใน จ.สงขลา ไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ฝากโจทย์เรื่องนี้ถึง “พี่อ้วน” รมว.มหาดไทย
วันนี้ (8 ส.ค.) จากกรณีที่ชาวบ้านนำเรือประมงกว่า 100 ลำมารวมตัวปิดทางเข้าออกทะเลสาบสงขลา เพื่อประท้วงกรณีที่จังหวัดสงขลารื้อถอนโพงพางในทะเลสาบสงขลาเมื่อกลางดึกของคืนวานนี้ (7 ส.ค.) โดยใช้เชือกมัดเรือต่อกันจากฝั่งหัวพญานาคถึงท่าเรือน้ำลึกนั้น
นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย ได้โพสต์คลิปในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า อันดับแรกสุด โพงพางเป็นเครื่องมือผิดกฎหมาย คำว่าผิดกฎหมายคือ ทุกพื้นที่ต้องไม่มี ดังนั้น ปฏิบัติการในจังหวัดสงขลา ถ้าเราจัดการแค่ร่องน้ำ แค่จำนวนหนึ่ง ที่เป็นปัญหากีดขวางทางน้ำ มันมีคำถามแล้ว คำถามที่หนึ่งก็คือว่า กฎหมายมันบังคับไม่เท่าเทียม แล้วโพงพางที่ยังมีอยู่ที่สะพานหนึ่ง สะพานสอง เป็นร้อยช่องไม่ผิดกฎหมายหรือยังไง
“ใช่ไหม ถ้าผมเป็นเจ้าของโพงพางปัจจุบัน ผมก็ตั้งคำถามว่า เอ้ย อย่างนี้มันจัดการเฉพาะคนจนๆ ที่ไปกีดขวางคนร่ำรวย เพราะว่าเรือบาส เรือบริษัทต่างๆ เข้ามา กีดขวาง คุณเลยมาจัดการพวกผม คุณไม่ได้ยึดหลักการเรื่องการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำ การขวางร่องน้ำ การผิดกฎหมาย อย่างนี้ ผู้ว่าฯ สงขลาต้องทบทวนว่า คุณปฏิบัติการตามกฎหมายจริงหรือเปล่า หรือเพราะว่าต้องการเซิร์ฟกลุ่มทุนที่เอาเรือบาส เรือส่งสินค้าเข้ามา แต่คุณไม่สนใจประเด็นเรื่องการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำ ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหม”
“ทำไม กระบี่ พังงา พัทลุง เขาจัดการได้หมด เขารักษากฎหมาย แล้วถ้าสงขลาปล่อยให้ยังมีเช่นนี้อยู่เนี่ย ผู้ว่าฯ ตอบคำถามนี้กับสังคมได้ยังไงว่า ทำไมถึงเลือกปฏิบัติ ทำไมจัดการเฉพาะพี่น้องชาวหัวเขา ทำไมไม่จัดการกับที่อยู่ข้างๆ เกาะยอ ทำไมที่อยู่สะพานติณฯ ทำไมไม่จัดการ จะเป็นโจทย์ที่ฝากถึงพี่อ้วน ภูมิธรรม ด้วยนะ ผู้ว่าฯ ปฏิบัติการอย่างนี้เนี่ย มันไม่ตรงไปตรงมานะพี่ อยากจะบอกพี่อ้วนไว้ด้วยนะ”