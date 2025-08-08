ปปช.สงขลาขอบคุณ-ให้กำลังใจผู้ว่าฯและหน่วยงานร่วมปฏิบัติการรื้อ “โพงพางผิดกฎหมาย” ในทะเลสาบ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ปปช.สงขลาโพสต์ขอบคุณและให้กำลังใจผู้ว่าฯ สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อโพงพางทะเลสาบสงขลา ชื่นชมแม้จะเผชิญการขัดขวาง แต่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน สุภาพ และยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด
วันนี้ (8 ส.ค.) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจขอบคุณและให้กำลังใจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เปิดปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพางในร่องน้ำทะเลสาบสงขลา โดยระบุว่า “คืนร่องน้ำ ปลอดโพงพาง! ป.ป.ช.สงขลา ขอบคุณผู้ว่าฯ-ทุกหน่วยงาน เดินหน้าตามกฎหมาย”
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ระบุว่า ขอแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ทัพเรือภาคที่ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) หน่วยงานฝ่ายปกครอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ที่ได้บูรณาการกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพางในร่องน้ำทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 00.01 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่เรื้อรังยาวนาน
ปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ร่องน้ำความกว้าง 300 เมตร ยาว 5,000 เมตร รวมจำนวน 13 แถว 159 ช่อง โดยมีการตัดเชือกและอวน ตลอดจนถอนเสาโพงพางซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงและถูกปักไว้นานหลายปี เพื่อนำขึ้นฝั่งเป็นของกลางเพื่อดำเนินคดี ทั้งนี้ แม้จะเผชิญการขัดขวางจากผู้ประกอบการโพงพางในพื้นที่ แต่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน สุภาพ และยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา เห็นว่า การดำเนินการของจังหวัดสงขลาและทุกหน่วยงานครั้งนี้ สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 มาตรา 67 และมาตรา 103 รวมถึงประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ที่ 2/2567 เรื่องแนวเขตร่องน้ำการเดินเรือ เพื่อความปลอดภัยของการคมนาคมทางน้ำ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลา และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือเชิงพาณิชย์และสัญจร
จึงขอขอบคุณความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่ได้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้องเป็นสำคัญ และขอเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไป เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาสำเร็จลุล่วงและยั่งยืน