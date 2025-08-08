ถ้ารื้อโพงพางมีเรื่องแน่! จังหวัดสงขลายกข้อกฎหมาย ใครขู่แบบนี้ผิด ป.อาญา มาตรา 138

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลาแจงรื้อโพงพางตามคำสั่งผู้ว่าฯ สงขลา ที่ให้กรมประมงร่วมกับทหารเรือ ตำรวจน้ำ ศร.ชล. กอ.รมน. ตำรวจสงขลา เจ้าท่า และฝ่ายปกครองเข้าปฏิบัติการ แจงรื้อได้แล้ว 159 ปาก ยันโพงพางเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ขวางร่องน้ำและเส้นทางอพยพของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำวัยอ่อน การรื้อถอนจึงชอบด้วยกฎหมาย ชี้หากชาวบ้านข่มขู่ ดูหมิ่น หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน หรือขโมยของกลางจะมีความผิดตามกฎหมาย
วันนี้ (8 ส.ค.) ความคืบหน้าการรื้อถอนโพงพางในจังหวัดสงขลา มีรายงานว่า เป็นการปฏิบัติการภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ ศรชล.ภาค 2 ศรชล.จังหวัดสงขลา กอ.รมน.จังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และฝ่ายปกครอง ระดมกำลังลงเรือเพื่อปฏิบัติการรื้อถอนโพงพาง ตามแผนปฏิบัติงานต่อเนื่อง
การปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้าไปยังทะเลสาบสงขลาและเขตน้ำชายฝั่ง ที่พบการตั้งโพงพางขวางร่องน้ำและเส้นทางอพยพของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งกระทบต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ดำเนินการรื้อถอนอย่างเป็นระบบ พร้อมเก็บข้อมูลและพิกัดเพื่อติดตามผล โดยรื้อถอนได้ทั้งสิ้น 13 แถว จำนวน 159 ปาก ตามข้อสั่งการในการเปิดร่องน้ำ และได้นำเสาและอุปกรณ์ทั้งหมดขึ้นเรือหลวง เพื่อนำขึ้นฝั่งอายัติไว้เป็นของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้ชี้แจงกรณีการเข้าดำเนินการรื้อถอนโพงพางของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า การดำเนินการรื้อถอนดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ หลังปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อมายาวนาน
การดำเนินการในครั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการรื้อถอนบริเวณร่องน้ำตั้งแต่หัวพญานาคถึงท่าเทียบเรือประมงใหม่ (ท่าสะอ้าน) ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร จำนวน 13 แถว 159 ช่อง
2.เครื่องมือโพงพางทำการประมงและจับสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2521) ห้ามใช้เครื่องมือโพงพางในการทำการประมงจับสัตว์น้ำทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร ดังนั้น การรื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพางจึงชอบด้วยกฎหมาย
3.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 40 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ดังนั้น เครื่องมือประมงโพงพางเป็นสิ่งผิดกฎหมาย จึงไม่ได้รับความคุ้มครองในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ
4.การดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา 136 โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น พูดว่าไอ้พวกอันธพาล 5.การต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าใช้กำลังทำร้ายหรือขู่ว่าจะใช้กำลังทำร้าย โทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น กั้น ขัดขวางไม่ให้เข้าไปรื้อโพง
6. ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 โทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ เช่น พูดในลักษณะข่มขู่ว่าถ้ารื้อโพงพางมีเรื่องแน่ 7.ชิงทรัพย์ของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ เป็นความผิดฐาน "ชิง ทรัพย์" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 โทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสองแสนบาท แต่ถ้าได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ โทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่สองแสนถึงสี่แสนบาท
และ 8.ลักทรัพย์ของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ มีความผิดลักทรัพย์ โดยมีเหตุฉกรรจ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 โทษจำ คุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท แต่ถ้ากระทำความผิดหลายอนุมาตราต้องรับโทษหนักขึ้น