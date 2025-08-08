อนาถ! โลมา ท้องแก่ใกล้คลอด ตายทั้งกลม ถูกคลื่นซัดติดชายหาดลูกในท้องหลุดออกมาด้านนอก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – อนาถ! ตายทั้งกลม ศูนย์วิจัยทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) เผยผลผ่าซากโลมา ถูกคลื่นซัดเกยตื้น หาดเลพัง จ.ภูเก็ต
วันนี้ ( 8 ส.ค. 2568 ) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการชันสูตรซากโลมา เกยตื้นสองตัว ซึ่งได้รับแจ้งจากนายวิรุฬ เชื้อสมัน และที มงานรักษาความปลอดภัยชายหาด ว่า พบซากโลมา 2 ตัว ถูกคลื่นซัดเเกยตื้นบริเวณหาดเลพัง ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ ศวอบ. ได้เดินทางไปยังพื้นที่ ตรวจสอบพบเป็นโลมาลายแถบทั้ งสองตัว (Striped Dolphin, Stenella coeruleoalba)
โดยตัวแรกเป็นโลมาเพศเมีย ขนาดโตเต็มวัย ขนาดความยาว 198 ซม. (ไม่รวมหาง) น้ำหนักประมาณ 60 กก. สภาพซากเน่ามาก ส่วนหางขาดหายไปและมีอวัยวะภายในทะลักออกมานอกช่องท้อง ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างผอม (BCS 2/5) ภายนอกพบผิวหนังมีสีคล้ำและหลุดลอก ขากรรไกรบนแตก เมื่อเปิดผ่าอวัยวะภายในพบ ม้ามมีสีผิวไม่สม่ำเสมอ พื้นผิวขรุขระ พบจุดขาวขนาดเล็กกระจายทั่วเนื้อม้าม บ่งชี้ถึงภาวะอักเสบติดเชื้อ
ส่วนทางเดินหายใจพบก้อนขนาดประมาณ 3-5 มม.กระจายในเนื้อปอดทั้งสองข้าง และ พบต่อมน้ำเหลืองบริเวณปอดขยายใหญ่ขึ้น ส่วนทางเดินอาหาร พบอาหารที่ย่อยแล้วในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ส่วนลำไส้ใหญ่ไม่พบอาหารและเน่าเปื่อย ตับมีลักษณะสีไม่สม่ำเสมอ พบก้อนขนาดประมาณ 1 ซม. ในเนื้อตับ อวัยวะภายในอื่นมีสภาพเน่าไม่สามารถระบุรอยโรคได้
โลมา อีกตัวเป็นลูกโลมา เพศผู้ ขนาดความยาว 85 ซม. น้ำหนักประมาณ 2 กก. สภาพซากเน่า ภายนอกพบรูเปิดบริเวณสะดือและใต้คาง เมื่อเปิดผ่าพบว่าอวัยวะภายในส่วนใหญ่ยังเจริญไม่เต็มที่ คาดว่าเป็นลูกโลมาที่ตายก่อนคลอด ซึ่งสัมพันธ์กับการแจ้งพบซากแม่โลมาพร้อมถุงรกลอยในทะเลบริเวณทะเลหน้าหาดสุรินทร์เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2558
สันนิษฐานสาเหตุการตายของแม่โลมาคาดว่าเกิดจากการป่วย และอ่อนแอจากการตั้งท้องแก่ และส่งผลให้ตายดังกล่าว