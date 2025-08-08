ชาวประมงโพงพางผิดกฎหมายยันปิดปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาจนกว่าจะได้เจรจากับผู้ว่าฯ เท่านั้น

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวประมงโพงพางผิดกฎหมายที่ปิดปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลา เรียกร้องเจรจาผู้ว่าฯ สงขลา ยันต้องเป็นผู้ว่าฯ นั่งหัวโต๊ะเท่านั้น หลังเจ้าหน้าที่รื้อถอนเครื่องมือทำกิน
วันนี้ (8 ส.ค.) จากกรณีที่ชาวบ้านนำเรือประมงกว่า 100 ลำมารวมตัวปิดทางเข้าออกทะเลสาบสงขลา เพื่อประท้วงกรณีที่จังหวัดสงขลารื้อถอนโพงพางในทะเลสาบสงขลาเมื่อกลางดึกของคืนวานนี้ (7 ส.ค.) โดยใช้เชือกมัดเรือต่อกันจากฝั่งหัวพญานาคถึงท่าเรือน้ำลึกนั้น
ชาวประมงที่ร่วมประท้วง เปิดเผยว่า เหตุปิดปากอ่าวเกิดขึ้นหลังจากในช่วงเช้าได้ออกไปดูโพงพางที่เป็นเครื่องมือทำมาหากิน และพบว่าเจ้าหน้าที่รื้อถอน จึงแจ้งรวมตัวกันตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00–09.00 น. ก่อนจะนำเรือออกมาปิดปากอ่าวเพื่อกดดันให้มีการตั้งโต๊ะเจรจา โดยต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานั่งหัวโต๊ะเป็นผู้นำการพูดคุยด้วยตนเอง หากบุคคลอื่นไม่ขอเจรจาด้วย
ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่า จะเดินหน้าบังคับใช้มาตรการควบคู่กับการเปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากชาวประมง โดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางออกที่สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำกับการดำรงชีพของชุมชนประมงให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในระยะยาว
สถานการณ์ล่าสุดยังคงอยู่ภายใต้การจับตาของเจ้าหน้าที่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ชาวประมงยังคงปักหลักปิดปากอ่าวรอการเจรจาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาทางออกที่เป็นรูปธรรม