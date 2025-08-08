ททท. ร่วมกับพันธมิตรเปิดทริปรถไฟขบวนพิเศษ “MY Sawasdee Train” ครั้งที่ 3

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ททท. ร่วมกับพันธมิตรเปิดทริปการท่องเที่ยวรถไฟขบวนพิเศษ “MY Sawasdee Train” ครั้งที่ 3 ดึงดูดนักท่องเที่ยวประเทศอาเซียนเดินทางเที่ยวประเทศไทย
วันนี้ (8 ส.ค.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท Golden Century Tour & Travel Sdn Bhd ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ “MY Sawasdee Train” ครั้งที่ 3 เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางกัวลาลัมเปอร์ – หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 7–11 สิงหาคม 2568
ซึ่งในครั้งนี้ ททท. ได้ขยายตลาดไปยังนักท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ โดยเริ่มต้นออกเดินทางจากสิงคโปร์ ด้วยรถบัสเข้าสู่มาเลเซีย และต่อด้วยรถไฟ “MY Sawasdee Train” สิ้นสุดปลายทาง ณ สถานีชุมทางหาดใหญ่ จ.สงขลา ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางจำนวนกว่า 300 คน
นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ต่อเนื่องจากความสำเร็จที่จัดเป็นครั้งแรกในปี 2567 และครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยผ่านทางรางมากยิ่งขึ้น สร้างความประทับใจ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่มีการเดินทางเชื่อมโยงที่สะดวกในกลุ่มประเทศอาเซียน
นางศิรินทรา สุระกนิตย์ ผู้อำนวยการการ ททท. สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ กล่าวว่า การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ MY Sawasdee Train นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเดินทางระหว่างประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่องต่อไป