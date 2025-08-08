ไม่ยอมรับ! ชาวประมงโพงพางกว่า 70 ลำ รวมตัวปิดปากร่องน้ำสงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กลุ่มชาวประมงโพงพางพร้อมเรือหางยาวกว่า 70 ลำ รวมตัวปิดปากร่องน้ำสงขลา ต้านมาตรการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
วันนี้ (8 ส.ค.) เวลา 09.00 น. กลุ่มชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงประเภทโพงพางพร้อมเรือหางยาวกว่า 70 ลำ พร้อมเรือหางยาว ได้รวมตัวออกสู่ทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ชายฝั่ง ปิดกั้นเส้นทางเดินเรือสำคัญ เพื่อไม่ให้เรือประมงพาณิชย์เข้ามาขนถ่ายสินค้า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้การขนส่งสินค้าสัตว์น้ำหยุดชะงักทันที กระทบต่อการค้าขายและสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างเห็นได้ชัด
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังคงยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการควบคุมและรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ควบคู่กับการเปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากชาวประมง เพื่อหาทางออกที่สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำกับการดำรงชีพของชุมชนประมงให้ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ