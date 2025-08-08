จุฬาราชมนตรีเป็นประธาน เปิดกิจกรรมมาอัลฮิจเราะฮ์ประจำปี 1447 จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมศรัทธา สร้างสันติสุข สืบสานสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
วันที่ 4 สิงหาคม 2568 นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “งานมาอัลฮิจเราะฮ์ ประจำปี 1447” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2568 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรีเฉลิมชัย สุทธินวล ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ผู้แทนของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), ปลัดจังหวัดปัตตานี, ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี, เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี, รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี รวมถึงคณะกรรมการจัดงาน ผู้นำศาสนา และตัวแทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรศาสนาในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม
การจัดงานมาอัลฮิจเราะฮ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่อิสลาม (เดือนมุฮัรรอม ปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1447) และเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกมุสลิม คือ การฮิจเราะฮ์ (อพยพ) ของท่านศาสดามุฮัมมัดจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะฮ์ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อธำรงรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีของมลายูมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนอิสลามที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญของชุมชน
ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายธรรมศาสนา, กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ, กิจกรรมแข่งขันทางวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน, กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของผู้เรียนศูนย์ฯ (ตาดีกา), กิจกรรมออกบูทสินค้า และร้านค้าอื่นๆมากมาย
ทั้งนี้ พลตรีเฉลิมชัย สุทธินวล ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ในฐานะผู้แทนของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในการจับฉลากภายในงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมอัลฮิจเราะฮ์จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดที่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมความศรัทธา ความเข้าใจในหลักคำสอนอิสลาม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ในการเสริมสร้างพื้นที่สันติสุขผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม