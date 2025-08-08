พระนักเสพภูเก็ต เตรียมหนาว ฝ่ายปกครองสนธิกำลังตรวจวัดดัง พบ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระลูกวัดอีก 2 รายฉี่ม่วง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พระนักเสพภูเก็ต เตรียมหนาว ฝ่ายปกครองสนธิกำลัง เปิดปฏิบัติการ “No Drugs No Dealers” ประเดิม ตรวจวัดแรก พบพระลูกวัดฉี่ม่วง 3 ราย หนึ่งในนั้นตำแหน่งไม่ธรรมดา จับสึกทันที พร้อมชาวบ้านอีก 3 ราย คาดมีคนจัดหาให้
ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดปฏิบัติการ “No Drugs No Dealers” ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งมั่วสุม และ กวาดล้างจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนมีผลปฏิบัติจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การอำนวยการของ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคำสั่งการจาก นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม), นายธีระพงศ์ ช่วยชู ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอถลาง และ นายวิสุทธิ์ โรมินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำโดย นายชัยพร ยังจีน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วยสมาชิก อส. ร้อย อส.อ.ถลาง 3 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต, สภ.เชิงทะเล, สาธารณสุขอำเภอถลาง และฝ่ายปกครองตำบลเชิงทะเล
ได้เข้าตรวจสอยบภายในวัดดังแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล โดยมีการตรวจปัสวะของพระในวัดเพื่อหาสารเสพติด จากการตรวจสอบ พบพระลูกวัด 3 รูป และแรงงานคนไทยอีก 3 ราย มีปัสสาวะเป็นบวกจากสารเสพติด ซึ่งในส่วนของพระลูกวัด นั้นพบว่าหนึ่งในนั้นมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งหลังมีการตรวจสอบ ทางเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวไปสึกทันที โดยพระทั้ง 3 รูปได้ทำการ ลาสิกขาทันที
อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำยาเสพติดเข้ามาในวัด นอกจากนั้นในส่วนของการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ จะยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบวัดต่างๆอย่างต่อเนื่อง