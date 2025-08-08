ตม. ร่วม ตร.ท่องเที่ยว รวบหนุ่ม “กัมพูชา” ลักลอบขายสินค้า บริเวณชายหาดป่าตอง แย่งอาชีพคนไทย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตม. ร่วม ตร.ท่องเที่ยว รวบหนุ่มกัมพูชาลักลอบทำงานแย่งอาชีพคนไทย หลังประชาชน ผู้ประกอบการ หาดป่าต้อง ร้องเรียน แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลักลอบขายสินค้า บริเวณชายหาดป่าตอง ทำกระทบคนไทย
ตามที่ ตม.จว.ภูเก็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการ ในพื้นที่หาดป่าตอง ว่า มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลักลอบขายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวรวมทั้งกระทบต่อผู้ค้าชาวไทยที่ปฎิบัติตามกฎหมาย พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม. จว.ภูเก็ต สั่งการให้ พ.ต.ท.วิศรุต ละเอียดอ่อง รอง.ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต, พ.ต.ท.วิโรจน์ ศรีสภา สว.ปรก.ฯ ตม.จว.ภูเก็ต ชุดสืบสวน ตม.จว.ภูเก็ต บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต
ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดป่าตอง จนสามารถจับกุมชายชาวกัมพูชา MR.SAMNANG อายุ 43 ปี ขณะกำลังเดินเร่ขายแว่นตากันแดดหลากหลายยี่ห้อให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดป่าตอง โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตรวจยึดแว่นตากันแดดของกลางได้กว่า 20 ชิ้น พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่า "เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนอกเหนือจากสิทธิจะทำได้" (เร่ขายสินค้า) (พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560 มาตรา 8 ประกอบ มาตรา 101 )
โดยผู้ถูกจับกุมยอมรับว่าตนได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภททำงานกรรมกร แต่ลักลอบทำงานเร่ขายแว่นตาอยู่บริเวณชายหาดป่าตอง จนมาถูกเจ้าหน้าที่จับกุม จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ตม.จว.ภูเก็ต มีความมุ่งมั่น ในการแก้ไขปัญหากลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรที่มีพฤติกรรม ลักลอบทำงาน ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติ ตั้งกลุ่มก่อความเดือดร้อนรำคาญ เป็นภัยต่อประชาชน ตลอดจนเป็นการป้องกันช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว คนต่างด้าวแย่งอาชีพ กลุ่มแก๊งค์คอลเซนเตอร์ การจัดตั้งบริษัทในลักษณะถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ(นอมินี) ในพื้นที่ และสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวใน จว.ภูเก็ต