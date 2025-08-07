หนุ่มชาวตรังสุดขยันบอกลาเมืองหลวงกลับมาช่วยพ่อแม่เลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่สร้างรายได้งาม

ตรัง - ครอบครัวเกษตรกรตัวอย่างชาวตรังสุดขยัน โดยเฉพาะลูกชายวัย 29 ปี ที่เบื่อชีวิตเมืองหลวง แล้วกลับบ้านมาช่วยพ่อแม่ลุยงานเกษตรเต็มตัว ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จนสร้างรายได้ให้อย่างงดงาม
ถือเป็นครอบครัวเกษตรกรตัวอย่างชาวตรังสุดขยันที่น่ายกย่อง สำหรับ นายวิชัย นุ้ยขาว และ นางพิมธนัท สุดฉิม สองสามีภรรยา รวมทั้ง นายชัชชนชัย นุ้ยขาว บุตรชาย ซึ่งช่วยกันทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ปลูกพืชผักสวนครัว และยังทำปศุสัตว์หลายชนิดควบคู่ไปด้วย ทั้งเลี้ยงวัว เลี้ยงเป็ดไข่ และเลี้ยงไก่ไข่ โดยทำโรงเรือนบริเวณพื้นที่ว่างในสวนยาง และสวนปาล์ม ทำให้มีรายได้หลายทาง
ทั้ง 3 คนจะช่วยกันทำงานแบบสุดขยัน นับตั้งแต่ตอนเช้าหลังจากกรีดยาง หรือก่อนเข้าสวนปาล์ม ก็จะมาช่วยกันเก็บไข่เป็ด เก็บไข่ไก่ เพื่อไปล้างทำความสะอาด และนำไปแยกคัดไซส์ด้วยเครื่อง เตรียมส่งขายให้กับลูกค้า โดยมีการนำยางล้อรถยนต์เก่ามาวางทำรังให้เป็ดออกไข่ ด้านในรองพื้นด้วยฟาง ซึ่งทุกวันหลังจากเก็บไข่เป็ดแล้ว ก็จะรื้อฟางกลับด้านรองพื้นใหม่ เพื่อไม่ให้รังและสภาพภายในฟาร์มอับชื้น ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และรักษาสุขภาพสัตว์
โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงวัวนั้น ถือเป็นกิจการของ น้องต้น หรือ นายชัชชนชัย นุ้ยขาว บุตรชาย ที่มีอายุเพียง 29 ปี แต่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง ซึ่งหลังจากเขาเรียนจบและทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่เนื่องจากเงินเดือนน้อย จึงตัดสินใจกลับบ้านมาทำสวนกับพ่อและแม่ รวมทั้งอยากจะมีกิจการเป็นของตนเอง จึงเริ่มต้นพยายามศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ เขาได้เริ่มทดลองเลี้ยงไก่ไข่มาตั้งแต่ปี 2564 จำนวน 200 ตัว เก็บไข่ได้วันละประมาณ 160 ฟอง แต่ไม่พอขาย จากนั้นจึงขยายโรงเรือนเพิ่ม และเพิ่มปริมาณไก่ไข่ และเลี้ยงเป็ดไข่ด้วย ทั้งหมดทำโรงเรือนในบริเวณพื้นที่ว่างในสวนยาง และสวนปาล์ม รวมทั้งยังมีการเลี้ยงหมูด้วย แต่เนื่องจากช่วงหลังหมูมีราคาตกต่ำ ไม่คุ้มทุน เขาจึงเลิกเลี้ยงหมู แล้วหันมาทุ่มเวลาให้กับการดูแลเลี้ยงเป็ดไข่ และไก่ไข่ อย่างเต็มที่
ล่าสุด น้องต้น หรือ นายชัชชนชัย บอกว่า ตอนนี้มีเป็ดไข่ 2,700 ตัว และมีไก่ไข่ 800 ตัว โดยมีการเปิดเพลงให้พวกมันฟังทั้งวัน เพื่อให้อารมณ์ดี ไม่เครียด ไม่ตกใจง่าย ออกไข่ได้สม่ำเสมอ แต่ละวันเก็บไข่เป็ด และไข่ไก่ ได้รวมประมาณ 2,000 ฟอง ลูกค้ามีทั่วไปทั้งร้านค้าต่างๆ ในชุมชน ร้านทำขนม ร้านอาหาร ทั้งในอำเภอห้วยยอด และอำเภอเมืองตรัง ซึ่งในช่วงเทศกาลจะขายดีมาก จนผลผลิตมีไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ เนื่องจากราคาขายไข่เป็ดไข่ไก่ของตน จะถูกกว่าในห้างสรรพสินค้ามาก เช่น ไข่ไก่ จะถูกกว่าแผงละ 5 บาท ส่วนไข่เป็ด จะถูกกว่าประมาณแผงละ 20 บาท ตามแนวคิดการทำเกษตรแบบหลากหลาย (ผสมผสาน) เพื่อให้เป็นอาชีพที่มั่นคง และเลี้ยงตัวเองได้ เพราะราคาสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ทุกชนิดไม่แน่นอน และมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจอยากสั่งไข่เป็ด ไข่ไก่ น้องต้น ติดต่อได้ที่เบอร์ (095) 023-7914