แม่ค้ากว่า 60 รายร้องขอที่ยืนหลัง ทม.สตูล สั่งรื้อแผงค้าทางเท้าให้ไปขายบนตึกที่ไร้คนเดิน

สตูล - แม่ค้ากว่า 60 รายรวมตัวเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล หลังเทศบาลเมืองสตูลสั่งรื้อแผงค้าทางเท้าให้ไปขายบนตึก เผยไร้คนเดินไร้รายได้ ไม่ต้องการขัดขวางนโยบายแต่อยากขอพื้นที่ที่เหมาะสม
วันนี้ (7 ส.ค.) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล แม่ค้ากว่า 60 คน รวมตัวเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ขอความช่วยเหลือหลังได้รับผลกระทบจากนโยบายเทศบาลเมืองสตูล ที่เตรียมรื้อถอนแผงค้าบนทางเท้ารอบตลาดเทศบาล และให้ย้ายขึ้นไปขายบนอาคารตลาดชั้นบนแทน โดยมี นางสาวอรทัย จุลนพ และนางเพ็ญศรี เกตุสุริยงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมรับปากจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
ป้าน้อย แม่ค้าขายทุเรียน หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า การให้แม่ค้าทั้งหมดขึ้นไปขายบนอาคารตลาดชั้นบนนั้นสร้างความเดือดร้อนมาก เพราะไม่มีลูกค้าขึ้นไปซื้อของ ทำให้ขาดรายได้ในแต่ละวัน อีกทั้งสภาพอาคารไม่สมบูรณ์ พื้นลื่น ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุหลายราย ทำให้หลายคนไม่อยากขึ้นไปจับจ่ายซื้อของ วันนี้แม่ค้าแผงลอยเดือดร้อนกันกว่า 60 ชีวิต เราก็พยายามปรับตัว ยอมขยับแผงถอยหลังให้รถผ่านได้ ไม่เคยดื้อ แต่พอให้เราขึ้นไปขายข้างบนมันไม่มีลูกค้าเลย ใครจะขึ้นไปดูของบนตึก พูดตามตรงเลยว่าเราก็ไม่สะดวก ลูกค้าก็ไม่ไป รายได้หายหมด
“พวกตนไม่ต้องการขัดขวางนโยบายของรัฐ แต่อยากขอพื้นที่ที่เหมาะสมให้สามารถดำรงชีพได้ต่อไป พร้อมเรียกร้องให้มีการพิจารณาหาทางออกที่ไม่ซ้ำเติมคนหาเช้ากินค่ำ” ป้าน้อย กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน นายศุภกิจ สัจกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองสตูล เปิดเผยว่า เทศบาลได้ผ่อนผันให้แม่ค้าในพื้นที่มาแล้ว โดยให้ขายตรงนั้นเป็นพื้นที่ชั่วคราว และได้แจ้งล่วงหน้าเรื่องการจัดระเบียบทางเท้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้วันที่ 8 ส.ค.68 เป็นวันสุดท้ายในการรื้อถอนแผง เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนทั่วไป ส่วนการขอผ่อนผันจะนำเรื่องหารือไปทางผู้บริหาร น่าจะแจ้งชาวบ้านอีกครั้ง