ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. เปิดเวทีเสวนา “เศรษฐกิจไทยภายใต้เงาความขัดแย้งโลก : วิกฤติ โอกาส และทางรอด” แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ ปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถ และเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตที่ท้าทายอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเวทีเสวนาวิชาการ “เศรษฐกิจไทยภายใต้เงาความขัดแย้งโลก : วิกฤติ โอกาส และทางรอด” ณ ห้อง EC201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และภาคการศึกษา ตลอดจนครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ มองหาโอกาสในการปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตที่ท้าทายอย่างยั่งยืน โดยมี รศ. ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ภายในงานจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Geopolitics: สหรัฐ-จีน ในเกมภูมิรัฐศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีน และผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเสวนา “วิกฤติ โอกาส และทางรอดของเศรษฐกิจไทย” โดย 3 กูรูเศรษฐกิจระดับประเทศและภูมิภาค ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจมหภาค จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ดำเนินการเสวนา โดย ดร.วิทวัส เหมทานน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ. ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบและหาแนวทางปรับตัวจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีบทบาททั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การเสวนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้จริงและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนานโยบาย เศรษฐกิจ และสังคมไทยให้สามารถก้าวผ่านความท้าทาย และคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคง