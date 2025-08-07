ไปสุดทาง! ตร.ทางหลวงไล่จับรถขนแรงงานเถื่อน คนขับจนมุมทิ้งรถโดดหนีแต่ไม่รอด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจทางหลวงสงขลาไล่จับรถขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาร์ คนขับจนมุมกระโดดหนีจากรถจนพุ่งไปชนต้นไม้ริมทางพังเสียหาย แต่ไม่รอดถูกตามจับในที่สุด ตรวจในรถพบชาวเมียนมาร์หนีเข้าเมือง 24 คน
วันนี้ (7 ส.ค.) ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกำลังของตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 ได้ตั้งจุดสกัดบริเวณถนนสายเอเชีย รอยต่อระหว่าง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง กับ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลว่าจะมีรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ ฮุนได รุ่น H-1 ทะเบียน ฮน 4599 กรุงเทพมหานคร ลับลอบขนแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่ จ.ราชบุรี เพื่อนำมาส่งให้กับนายหน้าในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และลักลอบส่งข้ามแดนเข้าไปไปยังประเทศมาเลเซีย
จนกระทั่งพบรถคันดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ จ.สงขลา จึงได้สะกดรอยตาม แต่เมื่อรถคันนี้ขับมาถึงจุดยูเทิร์นเลยแยก อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้กลับรถและเลี้ยวย้อนกลับไปเส้นทางเดิมในลักษณะผิดปกติ อาจจะทราบว่าเส้นทางข้างหน้ามีด่านตรวจ ตำรวจทางหลวงจึงได้ขับติดตามไปอย่างกระชันชิด พร้อมแจ้งประสานกำลังรถวิทยุสายตรวจทางหลวงให้สกัดจับ แต่เมื่อคนขับรู้ตัวว่ามีรถขับติดตามมา จึงเร่งความเร็วหลบหนีเข้าไปยังพื้นที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยใช้เส้นทางรองต่าง ๆ ขับทะลุเข้าพื้นที่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เป็นระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร และไล่บี้กันมากว่า 40 นาที
จนกระทั้งถึงถนนภายในหมู่บ้านบ้านมาบ หมู่ที่ 4 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ซึ่งเป็นถนนแคบ ชุดจับกุมจึงได้ตัดสินใจสกัดรถคันนี้โดยขับเบียดปิดหัวปิดท้าย และส่งสัญญาณเสียงจากรถวิทยุทำการหยุดรถ แต่รถคันนี้ก็ยังขัดขืนโดยได้ขับส่ายไปมาเพื่อพยายามหลบหนี แต่เมื่อหมดทางหนี คนขับได้เปิดประตูรถกระโดดลงจากรถในขณะที่รถยังเคลื่อนที่อยู่แล้ววิ่งหลบหนียังสวนปาล์มของชาวบ้านในพื้นที่ ทิ้งให้รถไหลลงข้างทางไปชนกับต้นไม้หน้าบ้านของชาวบ้าน ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ติดตามจับกุมไว้ได้ในพงหญ้าร่องสวนปาล์มเพราะวิ่งหนีจนหมดแรง โดยห่างจากจุดที่ทิ้งรถประมาณ 2 กม. ทราบชื่อคนขับ คือ นายหน่าย อายุ 36 ปี
ส่วนตัวรถด้านหน้าได้รับความเสียหายและกระจังรถด้านหลังหลุดออกจากการไหลไปพุ่งชนต้นไม้ ตรวจสอบภายในรถตู้ที่ขับมาพบบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 24 คน เป็นชาย จำนวน 22 คน หญิง จำนวน 2 คน นั่งอัดกันอยู่ภายในรถสภาพอิดโรย จึงได้ควบคุมตัวมาทำบันทึกส่ง สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบสวน นายหน่าย ให้การรับสารภาพโดยบอกว่า ตนรับจ้างให้ขับรถมาจาก จ.ราชบุรี เพื่อไปส่งที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับว่าจ้างเป็นเงิน จำนวน 3,500 บาท โดยขับรถออกจาก จ.ราชบุรี เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 ส.ค.68 เวลาประมาณ 18.00 น.-19.00 น. จนกระทั้งเมื่อขับรถมาถึงแยก อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้รับแจ้งว่าเส้นทางด้านหน้ามีตำรวจทางหลวงตั้งด่านสกัดอยู่ ตนจึงได้กลับรถแล้วขับหลบหนีไปตามเส้นทางรอง ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในที่สุด และอ้างว่าเพิ่งรับจ้างขนบุคคลต่างด้าวเป็นครั้งแรก