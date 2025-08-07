ดัน “Krabi Get More Season 3 ปั้นภาพลักษณ์ท่องเที่ยว “กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด”

กระบี่ - “กระบี่”เดินหน้าปั้นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวต่อเนื่อง ดัน“Krabi Get More Season 3 “กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิดสานต่อความสำเร็จ กระตุ้นเศรษฐกิจ-ตลาดท่องเที่ยวไทย
จังหวัดกระบี่ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวโครงการ Krabi Get More Season 3 -กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด เพื่อย้ำภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลก และกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวไทยหันกลับมาเที่ยวกระบี่อีกครั้ง ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ริเริ่มโครงการ “Krabi Get More” มาตั้งแต่ปี 2566 และสานต่อจนถึงปี 2568 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทำให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ,กระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มองหาการพักผ่อนเชิงธรรมชาติและนิเวศชุมชน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดกระบี่ ที่เคยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรม Krabi Get More Season 3 กระบี่มีอะไร มากกว่าที่คิด งานเดียวครบ จบในที่เดียว ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2568 ณ ลานประติมากรรมปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กระบี่ เป็นจังหวัดที่หลายคนรู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก แต่นอกเหนือจากทะเลแล้ว กระบี่ยังมีมิติที่ลึกซึ้ง ทั้งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายของผู้คน 3 วัฒนธรรมทั้งไทยพุทธ มุสลิม และจีน ที่อยู่ร่วมอย่างกลมกลืน ดังนั้น” กระบี่มีมากกว่าทะเล” คือ การเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาค้นพบสิ่งที่ลึกกว่า และเชื่อมโยงหัวใจคนกับแผ่นดินกระบี่ และคำว่า “กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด” คืออยากจะสื่อสารไปยังกลุ่มคนที่รู้จักกระบี่อยู่แล้วในภาพจำแบบเดิม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่เคยเห็นทะเลใส น้ำตื้น ปะการังสวย แล้วคิดว่านั่นคือทั้งหมดของกระบี่ แต่แท้จริงแล้ว กระบี่ยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกมาก ทั้งประวัติศาสตร์เก่าแก่ วิถีชีวิตของผู้คนพื้นถิ่นที่ยังคงรักษารากวัฒนธรรมของตัวเองไว้อย่างแข็งแรง ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศิลปวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างพุทธ มุสลิม และจีน อาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติลึกซึ้งไม่เหมือนใคร และภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าทึ่ง
“ผมอยากให้คนมาเที่ยวกระบี่ ได้ลองออกนอกเส้นทางหลัก ลองเดินเข้าหาชุมชนริมคลอง พูดคุยกับชาวบ้าน ทำผ้ามัดย้อมด้วยมือ ลองกินขนมพื้นเมืองที่ไม่มีขายในร้านสะดวกซื้อ ได้ฟังนิทานจากผู้เฒ่าในชุมชน หรือ ร่วมพิธีกรรมแบบดั้งเดิมที่ยังมีอยู่ในชีวิตประจำวัน”
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า อยากให้คนที่มา “คิด”กับกระบี่ใหม่ ว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การถ่ายรูปกับวิวสวย แต่คือการได้เรียนรู้ เข้าใจว่าเบื้องหลังภาพที่สวยงามเหล่านั้น มันมีหัวใจของคนกระบี่ที่อยู่เบื้องหลัง มีวัฒนธรรมที่มีชีวิต และมีศักยภาพซ่อนอยู่มากมาย ดังนั้น “กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด ” จึงไม่ใช่เพียงแค่สโลแกน แต่เป็นคำเชิญให้คนเปิดใจ และเปิดตาให้กว่าเดิม มาค้นหากระบี่ในมุมที่คุณไม่เคยเห็น แล้วจะหลงรักมากกว่าที่เคยอย่างแน่นอน และนอกจากนั้น เราอยากจะยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า (Value-based Tourism) ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน อีกด้านหนึ่งงานนี้ ยังเป็นการสร้างพื้นที่ให้คนในชุมชนได้โชว์ศักยภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา และสร้างรายได้จากสิ่งที่เขารัก และทำเป็นอยู่แล้ว นี่คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อยากให้ทุกคนได้”รู้จักกระบี่ใหม่” รู้จักลึกกว่าที่เคยเห็นในโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ของชุมชน วิถีของคน หรือพลังงานบางอย่างที่อบอุ่นและจริงใจจากคนกระบี่ และที่สำคัญ อยากให้ทุกคนกลับไปพร้อมกับความประทับใจ และอยากกลับมาอีกครั้งในแบบที่ลึกซึ้งกว่าเดิม จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกระบี่ ชาวใต้ และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ มาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของกระบี่ในรูปแบบใหม่ ในงาน Krabi Get More Season 3 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 สิงหาคม นี้ ที่ลานปูดำกลางเมืองกระบี่ รับรองว่าคุณจะได้ “มากกว่าที่คิด” ทั้งอาหารอร่อย บรรยากาศดี การแสดงดีๆ และเรื่องราวดีๆ ที่จะอยู่ในใจไปอีกนาน