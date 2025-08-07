มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน นำทัพภาครัฐ-เอกชน ร่วมเวทีประชุมระดับโลก “GSTC 2025” เตรียมพร้อมภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ปีหน้า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน นำทัพภาครัฐ-เอกชน ร่วมเวทีประชุมระดับโลก “GSTC 2025” ที่ประเทศฟิจิ ในฐานะตัวแทนหลักจากประเทศไทย เตรียมความพร้อมก่อนนำ ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดปีหน้า
ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรม Sheraton Fiji Golf & Beach Resort ประเทศฟิจิ สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council - GSTC) ได้จัดงานประชุมระดับโลกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Global Sustainable Tourism Conference 2025” ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมมาตรฐาน GSTC Criteria ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ในโอกาสนี้ นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้, นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน, นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะตัวแทนภาคีหลักจากประเทศไทย
การเข้าร่วมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรียนรู้แนวทางและนวัตกรรมจากนานาชาติ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและผู้ประกอบการจากทั่วโลก ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม ก่อนที่ประเทศไทย โดย จังหวัดภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม GSTC 2026 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21–24 เมษายน 2569
การประชุม GSTC 2025 ณ ประเทศฟิจิ จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย ในการยกระดับภาพลักษณ์และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง