หนุ่มฝรั่งเศสหลบหนีคดียาเสพติดหนีหัวซุกหัวซุนมาฝอกตัวเมืองท่องเที่ยว แต่ไม่รอด

สุราษฎร์ธานี - หนีไม่พ้น ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ตามรวบหนุ่มฝรั่งเศส หลังหลบหนีคดียาเสพติดหนีหัวซุกหัวซุนมาฝอกตัวเกาะสมุย ส่งกลับไปดำเนินคดีลักลอบค้ายาเสพติด ตรวจสอบประวัติพบวีซ่าขาดอายุ 365 วัน
วันนี้ (7 ส.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม เปิดเผยว่า เนื่องมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการประสานข้อมูลอย่างเป็นทางการ จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เพื่อติดตามตัวบุคคลสัญชาติฝรั่งเศส กลับไปดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดที่ประเทศต้นทาง ในรายของนายจอร์แดน ด๊อกโบ สัญชาติฝรั่งเศส
จึงได้มีการประสานไปยัง ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ให้ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด โดยล่าสุด พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม.พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6 ,พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงษ์สถาบดี รอง ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.ว.สุราษฎร์ธานี พร้อม ชุดสืบสวน ได้ติดตามจับกุม นายจอร์แดน ด๊อกโบ อายุ 36 ปี สัญชาติฝรั่งเศส หลังจากสืบทราบว่า ได้เช่าห้องพักแห่งหนึ่ง เพื่อหลบซ่อนตัว ในพื้นที่ บ้านละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี
หลังการจับกุมทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประวัติ ปรากฎว่าไม่มีหนังสือ เดินทาง จึงได้นําตัวมาตรวจสอบกับระบบไบโอเมตริก พบว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงเมื่อ วันที่ 5 ส.ค. 2567 จนถึงปัจจุบันอยู่เกินวีซ่า จํานวน 365 วัน) เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวนําส่งร้อยเวร สภ.บ่อ ผุด เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากดําเนินคดีเสร็จแล้ว จะได้ลงบันทึกเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาใน ราชอาณาจักร และจะได้ส่งตัวกลับไปดําเนินคดีลักลอบค้ายาเสพติดที่ประเทศฝรั่งเศส ต่อไป
พล.ต.ท.ภาณุมาศฯ ยังกล่าวอีกว่า นโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เข้มงวดคนต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในราชอาณาจักรและมีพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งได้ประสานข้อมูลของคนต่างชาติในลักษณะการกระทำความผิด จากประเทศต้นทาง แล้วมาใช้ประเทศไทยเป็นที่หลบซ่อนหรือฟอกตัวเอง หรือเข้ามากระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรมในราชอาณาจักรในลักษณะกลุ่มแก๊ง นำมาดำเนินคดีและส่งกลับทุกราย
พร้อมลงบัญชีดำห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรอีกต่อไป หากท่านพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อมูลการกระทำผิดของคนต่างชาติในพื้นที่ ให้แจ้งมาได้ที่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี สายด่วน 1178 หรือเวปไซด์ SURATTANI IMMIGRATION.GO.TH หรือหมายเลขโทรศัพท์ 077423440