สรุปผลสอบ แก๊งอิทธิพล เจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมพลเรือน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ-ค้ามนุษย์ ส่งข้อมูล ปปช. ดำเนินการต่อ

ชุมพร – กองทัพบก สรุปผลสอบสวน แก๊งอิทธิพลเจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ายปกครอง ร่วมพลเรือน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ-ค้ามนุษย์ ภัยความมั่นคงภายใน ภายนอกราชอาณาจักร ชายแดนไทย - เมียนมา อำเภอท่าแซะ ส่งข้อมูลให้กับ ปปช. ดำเนินการต่อ
จากกรณีกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 4 และ กอ.รมน.ภาค 4 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำโดย พ.อ.ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุด ร่วมกับ ร.ต.ต.พงศกร มีพันธุ์ ผอ.ส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 4 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บูรณาการกำลังเข้าสืบสวนสอบสวนในทางลับ
หลังมีกลุ่มผู้มีอิทธิพล ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มบุคคล ซ่องสุมกำลังพล ร่วมกันกระทำผิดกฎหมายลักลอบเข้าออกนอกราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนไทยและเมียนมา ด้านตำบลรับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และชายแดนด้าน อ.กระบุรี จ.ระนอง ตัดไม้ทำลายป่า แผ้วถางยึดครองที่ดินทั้งฝั่งไทยและเมียนมา ลักลอบขนสินค้าทางการเกษตรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร และค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าว ตามข่าวที่ได้นำเสนอมาต่อเนื่องนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด จากกรณีดังกล่าว มีรายงานว่า ทางคณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รายงานผลการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวถึงผู้บัญชาการกองทัพบก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่า การกระทำของกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพลจากกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น มีผู้ร่วมกันกระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกับกลุ่มอิทธิพลที่เป็นพลเรือน
โดยผลการการสืบสวนพยานหลักฐาน มีทั้งคลิปเสียง คลิปภาพวิดีโอเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เส้นทางการเงิน พยานบุคคล พยานแวดล้อม และอื่นๆ ที่เชื่อได้ว่า มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ และ ราษฏร ในพื้นที่ ร่วมกันกระทำความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง และความผิดนั้นเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าว ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามหน้าที่และอำนาจแล้ว