กมธ.ไอซีที วุฒิสภา ประชุมทวิภาคี-ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศ ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2568 ณ ประเทศญี่ปุ่นวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2568 คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา นำโดย นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานร่วมกับผู้แทนของสำนักงานจัดการอัคคีภัย และภัยพิบัติ (FDMA) กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) โดย Mr. MIURA Hiroshi, Head of Civil Protection Office, Disaster Management Division, Civil Protection and Disaster Management Department and Mr. NISHIMURO Yosuke, Head of Disaster Management Communications Office, Disaster Management Division, Civil Protection and Disaster Management Department ในประเด็นระบบ J-Alert การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแจ้งเตือนภัยพิบัติ การใช้เทคโนโลยี AI และ IoT ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารในช่วงภัยพิบัติ และการส่งเสริมความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงการป้องกันภัยพิบัติ ณ TKP Sinbashi shiodome Conference centerจากการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป