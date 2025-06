ครั้งแรกที่ภูเก็ต! ท็อปส์ ร่วมกับ ออสเทรด จัดงาน “Discover Australia: A First Taste of the Finest”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (28 มิ.ย.68) ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขา ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาปอร์โต เดอ ภูเก็ต ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ตอกย้ำความเป็น Food Discovery & Destination จัดงานเทศกาล ‘Discover Australia: A First Taste of the Finest’ ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับเวิลด์คลาส ที่พร้อมให้คุณดื่มด่ำความอร่อยไปกับรสชาติแห่งความสดใหม่ครั้งแรกของฤดูกาล ส่งตรงจากออสเตรเลียมาไว้ครบในที่เดียว ทั้งสินค้าอาหารระดับพรีเมียม สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟและสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมกว่า 1,000 รายการ ที่ถูกคัดสรรมาแล้วอย่างพิถีพิถันจากประเทศออสเตรเลียที่ขึ้นชื่อในฐานะแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเยี่ยม ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ และการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต ทำให้วัตถุดิบจากแดนจิงโจ้มีทั้งความสด สะอาด และรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เปี่ยมด้วยคุณค่า พร้อมให้คุณได้ลิ้มลองความ “Finest” อย่างแท้จริง ได้ที่ท็อปส์ และ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการ รวมถึงช่องทาง ท็อปส์ ออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2568ภายในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากนางสาวเคิร์สเทน เฟลตเชอร์ กงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต และ นางสาวเอสเธอร์ ซัน ทูตพาณิชย์และที่ปรึกษา (การพาณิชย์), สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุน (ออสเทรด) สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้บริหารของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ให้การต้อนรับ ได้แก่ นางสุจิตา เพ็งอุ่น รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, นายธนวัตร จิรจริยาเวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการพาณิชย์, นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคมสัมผัสความเฟรชที่ไม่ปรุงแต่ง ด้วยผลไม้พรีเมียมส่งตรงจากธรรมชาติ– สตรอเบอร์รี่ รสชาติเหนือระดับจาก My Choice สีสันสดใส หวานอมเปรี้ยว เนื้อสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ, Hass Avocado อะโวคาโดพันธุ์หลักจากประเทศออสเตรเลีย เนื้อสัมผัสครีมเนย รสชาติเข้มข้นคล้ายถั่ว เหมาะสำหรับทำอาหารต่าง ๆ ตั้งแต่กัวคาโมลไปจนถึงอะโวคาโดโทสต์, ส้มแมนดารินคุณภาพเยี่ยม ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของออสเตรเลีย ปอกเปลือกง่าย รสชาติหอมหวานอมเปรี้ยว อุดมไปด้วยวิตามินซี ดีต่อสุขภาพนุ่มละมุนลิ้นด้วยผลิตภัณฑ์แดรี่ – ชีสจากแบรนด์ Ashgrove ที่สะท้อนมนต์เสน่ห์และลักษณะเฉพาะของภูมิภาคและฤดูกาลที่นำมาซึ่งนมวัวชั้นดี ไม่ว่าจะเป็น เชดดาร์ชีส บลูชีส ผลิตอย่างพิถีพิถัน ปราศจากเอนไซม์สัตว์ 100% รสชาติเข้มข้น และเป็นเอกลักษณ์, ไอศกรีมแบรนด์ Bulla ผลิตจากนมสดออสเตรเลีย 100% และครีมสุดพรีเมียม ให้รสสัมผัสที่เนียนนุ่ม, โยเกิร์ตแบรนด์ Tamar Valley จากส่วนผสมธรรมชาติ และนมสดแหล่งพิเศษจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานสูงสุด รสชาติเข้มข้น นุ่มลิ้น ลิ้มลองโยเกิร์ตรสชาติเข้มข้น เนื้อเนียนนุ่ม จาก The Yoghurt Shop ที่รังสรรค์ด้วยความพิถีพิถันในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ผ่านกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม เพื่อมอบรสสัมผัสที่โดดเด่นอย่างแท้จริง และครีมชีสจาก Apollo ผลิตด้วยโรงงานแปรรูปที่ทันสมัย และนำเสนอรสชาติที่แปลกใหม่ให้ได้ลิ้มลอง ชวนคุณลิ้มลองดิปที่เติมเต็มทุกมื้อให้อร่อยยิ่งขึ้น Black Swan dips ซึ่งผลิตในออสเตรเลียจากวัตถุดิบคุณภาพ มาพร้อมรสชาติกลมกล่อมและเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนที่คุณจะประทับใจตั้งแต่คำแรกนอกจากนี้ ท็อปส์ยังได้ยกทัพขนมและของอร่อยสุดฮิตจากแบรนด์ชั้นนำจากออสเตรเลียมาให้ช้อปกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ถั่วแมคคาเดเมีย จาก แบรนด์ The Original Happy Nut ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อสัมผัสกรอบ มัน หอมละมุน อุดมไปด้วยไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระ เมล็ดข้าวโพดสำหรับทำป็อปคอร์นจากแบรนด์ Coles, ช็อคโกแลตนมเปปเปอร์มิ้นต์จากแบรนด์ Cadbury Dairy Milk, เวเฟอร์รูปถ้วยเคลือบช็อคโกแลตนมสอดไส้คาราเมลจากแบรนด์ Pods Twix, และอื่น ๆ อีกมากมาย