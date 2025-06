ยิ่งใหญ่ ตระการตา! สมศักดิ์ศรีรางวัลขบวนพาเหรดระดับโลก “Phuket Peranakan Festival 2025” มุ่งสู่ World Festival Destination ระดับโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

วันนี้ (21 มิ.ย. 2568) นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก แขกกิตติมศักดิ์ ประธานสมาพันธ์เทศกาลนานาชาติเอเชีย (IFEA) ท่านศาสตราจารย์ จอง กัง ฮอน ชาวเกาหลี นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กรรมการกิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้งสมาคมเพอรานากันประเทศไทย นพ.โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคม TIEFA, CEO - RunRIO Thailand สมาคมการค้าการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) นายวิศิษฏ์มน ศรีนิลทา ผู้จัดการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ (TCEB) ร่วมเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก "Phuket Peranakan World Parade & Carnival" จำนวนกว่า 3,000 คน จาก 20 กว่าขบวน พร้อมศิลปิน “นัท มีเรีย” ปิดท้ายพลุดอกไม้ไฟสุดตระการตาสำหรับขบวน "Phuket Peranakan World Parade & Carnival" การจัดงานเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น บาบ๋า ย่าหยา หรือ เพอรานากัน สู่ระดับนานาชาติ และ มีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ชุมชนเมืองเก่าและชุมชน ที่กวาดรางวัลระดับประเทศและระดับเอเชีย ได้แก่ร่างวัล City Festival Awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และรางวัล Asia Pinnacle Awards จากสมาคมผู้จัดงานมหกรรมนานาชาติระดับเอเชีย หรือ Asia IFEA ในฐานะงานเทศกาลมรดกใหม่ที่มีความโดดเด่น และรางวัล Grand Pinnacle Awards จากสถาบัน World IFEA (International Festivals & Events Association) ในสาขา Best Parade ภายใต้แนวคิดใหม่ “Island of Artistic” ต้อนรับงาน Thailand Biennale Phuket ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปี มุ่งเป้า World Festival Destination ระดับโลกที่แท้จริงยิ่งใหญ่สวยงาม เส้นทางที่สวยงามของถนนภูเก็ตจากวงเวียนหอนาฬิกาผ่านอนุสรณ์เครื่องขุดแร่ดีบุกภูเก็ต แลนด์มาร์คสำคัญแหล่งเช็คอินของภูเก็ตไปร่วมกันเฉลิมฉลองที่ปลายแหลมสะพานหิน กับศิลปินนัท มีเรีย และพลุดอกไมไฟตระการตาขบวน City Marching วงโยธวาทิตจาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ขบวน Island of Artistic - ปาร์ตี้หน้ากาก The Mask of Artistic Island : Giant Prop ผู้คนบนเกาะภูเก็ตที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แวดล้อมด้วยวัฒนธรรมเพอรานากัน ขบวนสมาคมเพอรานากัน ขบวนบ่าวสาวเคบาย่า ตามด้วยภาคีเครือข่ายเพอรานากันจากเพื่อบ้าน ระนอง พังงา กระบี่ ตรังสตูล และประเทศมาเลย์เซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ขบวน Aquaria พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่สวยงาม หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมโชว์การให้อาหารปลาในอควาเรี่ยมขนาดใหญ่ ขบวน Simon Cabaret กว่า 30 ปีของสุดยอดพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองตัวตน เสรีภาพ และความภูมิใจของความหลากหลายทางเพศอย่างสง่างามในโรงละคร และฉากยิ่งใหญ่สุดตระการตา ขบวนAqua Circus Phuket (We Create Miracles) ท่องโลกปาฏิหารย์เหนือสายน้ำ สุดยอดการแสดงที่สวยงามตระการตาผ่านสายน้ำ