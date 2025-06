กระบี่ พร้อมจัด งาน“Hotel Expo Krabi Go Green 2025” ดันธุรกิจโรงแรมสู่ความยั่งยืน

กระบี่ -

นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวิภุช วิเศษสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย น.ส.ระวิวรรณ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกระบี่ และพันธมิตรภาคธุรกิจ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Hotel Expo Krabi Go Green 2025” ภายใต้แนวคิด “Krabi Harmony to Sustainability” จัดขึ้นวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2568 ณ โรงแรมกระบี่ มาริไทม์ รีสอร์ท ตั้งแต่เวลา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างเวทีประชันฝีมือด้านทักษะวิชาชีพในกลุ่มธุรกิจบริการภายในงาน พบกับการออกบูธจากผู้ประกอบการโรงแรมและบริการทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ กว่า 50 บูธ พร้อมการแข่งขันทักษะอาชีพที่ผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับแนวทางรักษ์โลก อาทิ การทำอาหารพื้นถิ่นแบบยั่งยืน การแข่งขัน Bartender Contest การจัดสวนและโต๊ะประชุมอย่างยั่งยืน การตำส้มตำลีลา การชงกาแฟและอาหารชุมชนท้องถิ่นพร้อมกันนี้ ยังมีเวทีสัมมนาเชิงวิชาการที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อ Low Carbon, High Efficiency การตลาดเพื่อจับใจนักท่องเที่ยวยุคใหม่ เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ในธุรกิจโรงแรม Brand Experience สำหรับธุรกิจบริการยุคใหม่นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า งาน Hotel Expo Krabi Go Green 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวกระบี่สู่ความยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรในภาคบริการ ให้ก้าวทันกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของประสบการณ์ท่องเที่ยว