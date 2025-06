เตรียมจัดอีกครั้ง งาน UNIQUENESS OF THE SOUTHERN ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

ชุมพร -

นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางปาณิสรา หนูรักษา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชุมพร นางพจณีย์ ริยาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายณัฐฏเอก อรุณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านธรรมวัฒน์ จำกัด, ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน UNIQUENESS OF THE SOUTHERN โครงการสินค้าอัตลักษณ์แดนใต้ มหัศจรรย์ผลไม้ชุมพรโดนงานดังกล่าวได้จัดแสดงพร้อมจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพ รจัดขึ้น ณ โรงแรมลอฟท์มาเนียบูทิคโฮเทลชุมพร ซึ่งเป็นการแถลงข่าว พร้อมกับประชาสัมพันธ์การจัดงาน UNIQUENESS OF THE SOUTHERN สินค้าอัตลักษณ์แดนใต้ มหัศจรรย์ผลไม้ชุมพรจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของภาคใต้ โดยมีผลผลิต ภาคการเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลิตทุเรียน ปาล์มน้ำมัน และยางพารา โดย ทุเรียน มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2566 มีพื้นที่เพาะปลูก 279,254ไร่ ผลผลิตรวม 271,470 ตัน ออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ของปี มังคุด มีพื้นที่เพาะปลูก 44,361 ไร่ ผลผลิตรวม 57,111 ตัน ออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายเดือนมิถุนายน - ต้นกรกฎาคม ของปีจังหวัดชุมพรเป็นศูนย์รวบรวมผลไม้ของภาคใต้ เพื่อส่งไปยังตลาดปลายทาง ทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนที่มีการส่งออกประมาณ ร้อยละ 80 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ตลาดปลายทางหลักคือประเทศจีน มีปริมาณการส่งออกทุเรียนของภาคใต้ ไปยังประเทศจีน จำนวน 283,450 ตัน มูลค่า การส่งออก 40,567,936,500 บาทขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกระจายผลผลิต ซึ่งไม่ควรพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ควรที่จะส่งเสริมการตลาดผลไม้ภายในประเทศและสร้างการรับรู้โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้คุณภาพของจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังมีสินค้าอัตลักษณ์สินค้า GI และสินค้า BCG ที่ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดสินค้าของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นจังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร จึงได้ดำเนินการจัดงาน “UNIQUENESS OF THE SOUTHERN” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสินค้าอัตลักษณ์แดนใต้มหัศจรรย์ผลไม้ชุมพร การจัดแสดง พร้อมจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การเจรจาธุรกิจ และการจัดงานแสดงพร้อมจำหน่ายสินค้า ซึ่งการเจรจาธุรกิจจะจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2568 และครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค กรุงเทพมหานครภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพร อาทิ ผลไม้, สินค้า OTOP, SMEs,สินค้า GI, และผลิตภัณฑ์ชุมชนชั้นเยี่ยม จำนวน 50 คูหา และภายในงานยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานได้ร่วมสนุก อาทิ สินค้านาทีทอง แชะ แอนด์ แชร์ รับคูปองส่วนลดและกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมาย ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เก่ง-ธชยะ ,ก้านตอง ทุ่งเงิน ,ไม้เมือง ,ศาล สานศิลปะ ,นุ้ย สุวีณา ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 5 วันนอกจากกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแล้ว ได้มีการจัดกิจกรรมเจรจา จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดชุมพร กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงการค้า ตลอดการจัดงานอีกด้วย